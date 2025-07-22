В возрасте 76 лет умер Оззи Осборн

Трагическая новость появилась всего через несколько месяцев после его грандиозного выступления на сцене.

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Умер Оззи Осборн / Коллаж Главред, фото Pixabay

Кратко:

От чего умер Оззи Осборн

Кто сообщил о смерти легендарного музыканта

Звезда хэви-метала Оззи Осборн скончался всего через несколько недель после воссоединения с коллегами по группе Black Sabbath и проведения большого прощального концерта для фанатов.

В заявлении его семьи говорится, что он умер "окружённым любовью", пишет Sky News.

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"Вы не представляете, что я чувствую – спасибо вам от всего сердца", – сказал 76-летний музыкант публике, выступая с трона на сцене "Вилла Парк". Этот концерт, ставший его "прощальным поклоном", сопровождался выступлениями некоторых его любимых исполнителей, включая Metallica и Guns'n'Roses.

Чем прославился Оззи Осборн

Осборн был пионером хэви-метала в составе Black Sabbath, прежде чем добиться огромного успеха в качестве сольного исполнителя. Он был известен такими хитами, как Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train и Changes, как в составе группы, так и сольно.

Певец также обрёл известность иного рода благодаря реалити-шоу MTV "Семейка Осборнов" в нулевых, рассказывавшему о довольно хаотичной жизни выросшей в Бирмингеме звезды в Лос-Анджелесе с женой Шэрон и двумя детьми, Келли и Джеком.

Он также был известен своими скандальными историями о буйстве чувств в период расцвета его рок-звезды – самым печально известным из которых был рассказ о том, как он откусил голову летучей мыши прямо на сцене.

У него была болезнь Паркинсона, а в последние годы он страдал и другими проблемами со здоровьем, включая осложнения после травм, полученных при падении в 2019 году.

После того, как ему пришлось отменить гастроли, он неожиданно появился на сцене Бирмингема, закрывая Игры Содружества в 2022 году. Выступление в Вилла-парке было анонсировано ранее в этом году Шэрон, которая заявила, что намерена подарить фанатам "идеальное прощание".

За свою карьеру Осборн был дважды включён в Зал славы музыки Великобритании и Зал славы рок-н-ролла США – дважды в обоих случаях, с Black Sabbath и как сольный исполнитель.

У него также есть звезда на Голливудской Аллее славы, а также звезда Айвора Новелло на Брод-стрит в Бирмингеме, и пять премий "Грэмми" из 12 номинаций. Кроме того, за эти годы он получил другие награды, такие как награда "Божественный гений" журнала NME и награда "Живая легенда классического рока".

У Осборна остались жена Шэрон и дети Эми, Келли и Джек, а также двое старших детей Джессика и Луи от первого брака с Тельмой Райли и внуки.

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О персоне: Оззи Осборн Оззи Осборн - британский рок-певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath, оказавшей значительное влияние на появление таких музыкальных стилей, как хард-рок и хеви-метал. Успешность его карьеры и популярность принесли ему неофициальный титул "Крёстного отца хеви-метала".

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