"Будет большая пустота": умер знаменитый норвежский лыжник

Вы узнаете:
- Аудин Гренвольд получил удар молнии
- Какие заслуги в спорте он имел
Бронзовый призер Олимпиады-2010 в Ванкувере – норвежский лыжник Аудин Гренвольд – умер из-за удара молнии.
Как сообщила Норвежская федерация лыжного спорта, удар Аудин получил во время поездки в загородный дом, он скончался в больнице.
"Норвежский лыжный спорт потерял выдающуюся личность, которая так много значила как для горнолыжного спорта, так и для фристайла. После Аудуна будет большая пустота", - поделился президент федерации Теве Моэ Дюргауг.
Гренвольд стал бронзовым призером в скикроссе среди мужчин на зимней Олимпиаде 2010 года, а также ранее был членом национальной сборной по горнолыжному спорту. После завершения спортивной карьеры он был тренером национальной сборной и телевизионным комментатором. Отметим, у Аудина осталось трое детей.
Жена спортсмена Кристин Тандберг Хаугшо также высказалась о своей потере.
"То, что началось с прекрасного летнего отпуска завершилось тем, что у тебя ударила молния, пока мы были на даче. Твоя потеря огромна", - написала Кристин.
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