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"Будет большая пустота": умер знаменитый норвежский лыжник

Элина Чигис
17 июля 2025, 09:28
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Медикам не удалось спасти Гренвольда.
Аудин Гренвольд
Аудин Гренвольд - причина смерти / коллаж: Главред, фото: pixabay.com, x.com/AudunSkicross/

Вы узнаете:

  • Аудин Гренвольд получил удар молнии
  • Какие заслуги в спорте он имел

Бронзовый призер Олимпиады-2010 в Ванкувере – норвежский лыжник Аудин Гренвольд – умер из-за удара молнии.

Как сообщила Норвежская федерация лыжного спорта, удар Аудин получил во время поездки в загородный дом, он скончался в больнице.

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"Норвежский лыжный спорт потерял выдающуюся личность, которая так много значила как для горнолыжного спорта, так и для фристайла. После Аудуна будет большая пустота", - поделился президент федерации Теве Моэ Дюргауг.

Аудин Гренвольд
Аудин Гренвольд / фото: x.com/AudunSkicross/

Гренвольд стал бронзовым призером в скикроссе среди мужчин на зимней Олимпиаде 2010 года, а также ранее был членом национальной сборной по горнолыжному спорту. После завершения спортивной карьеры он был тренером национальной сборной и телевизионным комментатором. Отметим, у Аудина осталось трое детей.

Аудин Гренвольд
Аудин Гренвольд / фото: x.com/AudunSkicross/

Жена спортсмена Кристин Тандберг Хаугшо также высказалась о своей потере.

"То, что началось с прекрасного летнего отпуска завершилось тем, что у тебя ударила молния, пока мы были на даче. Твоя потеря огромна", - написала Кристин.

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