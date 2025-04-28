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"Будет сложнее": спортсмен-депутат Жан Беленюк раскрыл детали личной жизни

Анна Подгорная
28 апреля 2025, 00:05
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Активно заниматься вопросами поиска подходящего партнера и создания семьи Беленюк начал лишь недавно.
Жан Беленюк
Жан Беленюк личная жизнь - депутат рассказал о создании семьи / коллаж: Главред, фото: facebook.com/zhanbeleniuk

Краткое содержание:

  • 34-летний Жан Беленюк сообщил, что готов к семейной жизни
  • Сейчас он "работает над этим вопросом"
  • До недавних пор у спортсмена не было времени задумываться о личном

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и политик Жан Беленюк после Олимпийских игр в Париже летом 2024-го года объявил о завершении спортивной карьеры. Теперь, когда у него появилось свободное время, спортсмен вплотную решил заняться собственным будущим и созданием в нем личного счастья.

В интервью для YouTube-канала Champion Radio Беленюк признался, что до того, как ему исполнилось 30 лет, он вообще не задумывался о семейном очаге. Сегодня, когда ему уже 34, он наконец чувствует, что готов к серьезным отношениям.

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При это Жан отмечает, что в какой-то степени затянул с решением этого вопроса, поэтому сейчас активно наверстывает упущенное. "Я пока что не женат, хотя мне уже стукнуло 34 года. Дело в том, что сейчас больше времени. Если честно, до 30 я вообще об этом не думал. Сейчас я понимаю, что уже и морально готов к этой истории. Я понимаю, чем дальше, тем будет сложнее, поэтому стараюсь не затягивать и работаю над этим вопросом", - говорит спортсмен.

Жан Беленюк
Жан Беленюк личная жизнь - депутат рассказал о создании семьи / Скриншот YouTube

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Кто такой Жан Беленюк?

Жан Беленюк – украинский спортсмен и политик. Борец греко-римского стиля. Многократный чемпион мира и Европы, призер этих соревнований, чемпион Олимпийских игр в Токио (2020), серебряный (2016) и бронзовый призер Олимпийских игр (2024), первый в истории Украины борец, выигравший три медали на Олимпийских играх, чемпион и серебряный призер Европейских игр (2019, 2015), бронзовый призер Универсиады (2013). Заслуженный мастер спорта Украины. Народный депутат IX созыва, первый афроукраинец – депутат ВРУ.

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