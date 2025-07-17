Фанат Путина родом из Донецка: в Ялте умер режиссер "Мастера и Маргариты"

Вы узнаете:
- От чего умер Юрий Кара
- Какие фильмы снял
В оккупированной Ялте скончался российский кинорежиссер Юрий Кара, поддерживавший преступный путинский режим. Режиссеру было 70 лет.
О смерти режиссера первой написала российская киножурналистка Наталья Боброва. СМИ страны-агрессора уже сообщили, что у Кары был инфаркт.
Весной у него был первый сердечный приступ, после которого он жаловался на плохое состояние. И второй приступ он уже не пережил.
Режиссер в последние годы жил в оккупированном Крыму.
Родился Юрий Кара 12 ноября 1954 года в Донецкой области. Кара окончил физико-математическую школу в Донецке, после чего поехал учиться в московский институт стали и сплавов. А после этого получил образование во ВГИКе, его дипломной работой стал фильм-драма "Завтра была война".
После этого режиссер остался работать в РФ. Под его режиссурой вышли такие российские фильмы: "Мастер и Маргарита", "Воры в законе", "Королев". А еще он работал над созданием нескольких выпусков "Ералаша".
В 2012 году вошел в список доверенных лиц диктатора Владимира Путина на президентских выборах.
В 2014 году Кара поддержал оккупацию Крыма, в 2022 году он подписал письмо с поддержкой российского вторжения в Украину.
Он мечтал, что после окончания войны поедет в Донецк, где был в последний раз еще в 2014 году. А всех артистов, которые осудили российскую агрессию и выехали за границу, Кара публично критиковал.
"Поэтому часто их даже не жалко. Они и так жировали, а теперь им еще и на всех плевать. Конечно, если им захочется вернуться, пусть возвращаются, но я бы не уделял им такое внимание, как раньше", - говорил он о российских артистах, которые уехали на фоне полномасштабной войны.
В мае 2022 года фанат Путина получил запрет на въезд в Латвию. А Минкульт Украины внес его в "черный список" как лицо, действия которого создают угрозу нацбезопасности.
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