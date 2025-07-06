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"Спасибо вам": Оззи Осборн сыграл свой прощальный концерт

Виталий Кирсанов
6 июля 2025, 17:39
73
Группа Black Sabbath впервые за 20 лет собралась полным оригинальным составом.
Оззи Осборн в последний раз выступил перед публикой
Оззи Осборн в последний раз выступил перед публикой / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ozzyosbourne

Кратко:

  • Шесть лет назад у Осборна диагностировали болезнь Паркинсона
  • Для 76-летнего Оззи Осборна это стал последний концерт в карьере
  • Послушать легенд рок-музыки собрались 40 тыс. фанатов

Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн сыграл свой прощальный концерт с группой Black Sabbath на фестивале в Бирмингеме в Великобритании. Шесть лет назад у музыканта диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом сообщает BBC.

Из-за болезни фронтмен группы сидел на черном крылатом троне во время концерта, после которого ему подарили торт, а в небо запустили фейерверки.

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Благотворительный фестиваль Heavy Metal Live Aid прошел на стадионе Астон-Вилла. Кроме Black Sabbath, на нем выступили Metallica, Guns N' Roses, Slayer, Ронни Вуд из Rolling Stones и Стивен Тайлер из Aerosmith.

Для 76-летнего Оззи Осборна это стал последний концерт в карьере. По этому случаю группа Black Sabbath впервые за 20 лет собралась полным оригинальным составом.

Сначала Осборн исполнил пять сольных песен. Позже к нему присоединились коллеги по Black Sabbath - гитарист Тони Айомми, басист и автор текстов Хизер Батлер и барабанщик Билл Уорд. Вместе они исполнили четыре песни и завершили выступление легендарным треком Paranoid (1970).

Из-за проблем со здоровьем Осборн играл весь концерт сидя. Во время исполнения песен было слышно, что его голос дрожал, но "все равно был достаточно сильным".

"Вы не представляете, что я чувствую. Спасибо вам от всего сердца", - обратился к поклонникам легендарный музыкант.

Другие участники фестиваля почтили творчество Оззи Осборна. В частности, фронтмен Metallica Джеймс Гэтфилд заявил, что если бы не Black Sabbath его группы бы не существовало.

"Спасибо, что дали нам смысл в жизни", - воскликнул Гэтфилд.

Выступление Guns N' Roses содержало кавер на песню Sabbath 1978 года Never Say Die, а фронтмен Эксл Роуз завершил его восклицанием: "Бирмингем! Оззи! Sabbath! Спасибо!".

Грандиозное шоу Back to the Beginning в честь прощального концерта Осборна продолжалось около 10 часов. Послушать легенд рок-музыки собрались 40 тыс. фанатов.

'Спасибо вам': Оззи Осборн сыграл свой прощальный концерт

Смотрите видео с прощального концерта:

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Black Sabbath

Black Sabbath была основана в 1968 году. Группа стояла у истоков хеви-метала в начале 1970-х годов с хитами War Pigs, Paranoid и Iron Man. В формировании жанра принимали участие и другие коллективы — Deep Purple, Led Zeppelin, Uriah Heep и ряд других известных команд, однако именно Black Sabbath первые заиграли классический хэви-метал, оказав на это направление безусловное влияние. С 1995 года группа не выпускает новых альбомов и собирается в оригинальном составе только для отдельных концертов. Большинство участников занимаются сольной деятельностью. С 1970 по 2000 год Black Sabbath продали около 100 млн копий своих альбомов. К 2012 году общий тираж альбомов Black Sabbath приблизился к 70 млн. На сайте Зала славы рок-н-ролла отмечено: "Удивительно, но Black Sabbath выпустили четыре определяющих музыкальные жанры альбома за двухлетний период, при этом, гастролируя в непрерывном ритме".

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