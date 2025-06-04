Мамина харизма: как выглядит непубличная и самая младшая дочь Умы Турман

Луна Турман-Бюссон пришла вместе с мамой поддержать старшую сестру.

https://stars.glavred.info/mamina-harizma-kak-vyglyadit-nepublichnaya-i-samaya-mladshaya-doch-umy-turman-10670378.html Ссылка скопирована

Ума Турман дети - как выглядит младшая дочь актрисы / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

Старшие дети Умы Турман стали актерами

12-летняя Луна пока не решила, чем будет заниматься в жизни, и редко выходит на публику

Американская актриса и модель Ума Турман - мама троих детей. В браком с актером Итаном Хоуком у нее появились дочь Майя Рэй (1998 г.р.) и сын Левон Грин (2002 г.р.). В отношениях с финансистом Арпадом Бюссоном (2007-2014) звезда родила дочь, которую назвала всеми именами, которые ей нравились - Розалинд Арушу Аркадину Алталун Флоренс (2012).

Сокращенно девочку называют Луной. Старшие дочь и сын Турман решили пойти по стопам родителей, и стали актерами. Что же касается самой младшей, пока она старается держаться в тени. Вероятно, не надолго.

видео дня

Как сообщает издание W, в понедельник Луна вместе с мамой посетила в Нью-Йорке светское мероприятие, посвященное премьере постановки "Эвридика" по пьесе Хоука. Она стала бродвейским дебютом Майи Хоук, и Ума Турман с младшей дочерью пришли поддержать восходящую звезду Бродвея.

На красной дорожке блистала не только Майя и ее мать. Папарацци едва ли не впервые удалось разглядеть, как сильно повзрослела Луна. Девочка унаследовала от матери светлые волосы и цвет глаз, и производить впечатление весьма харизматичной особы.

Uma Thurman has a proud mom moment with daughters Maya Hawke and 12-year-old Luna.https://t.co/oK0pBHYMcM — W Magazine (@wmag) June 3, 2025

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Барака и Мишель Обаму застукали вместе на фоне слухов о разводе - впервые за полгода. Пара сходила на свидание, которое попало в объективы папарацци.

Также Брэд Питт впервые официально прокомментировал развод с Анджелиной Джоли, который длился 8 лет. Актер ответил на каверзные вопрос о том, чувствует ли он облегчение после обретения долгожданной свободы от судебных тяжб.

Читайте также:

Кто такая Ума Турман? Ума Турман - американская актриса и бывшая модель. Сыграла главные роли в различных кинолентах, от романтических комедий и драм до научно-фантастических фильмов и боевиков. Добилась международной известности в 1994 году, сыграв роль Мии Уоллес в "Криминальном чтиве" Квентина Тарантино, за которую была номинирована на премии Оскар, Золотой глобус и BAFTA. Роль в кинодилогии "Убить Билла" того же Тарантино закрепила успех актрисы, принеся ей номинацию на BAFTA и две - на "Золотой глобус", сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред