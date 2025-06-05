"Это невероятно": Ана де Армас впервые заговорила про отношения с Томом Крузом

Кратко:
- Тома Круза подозревают в романе с Аной де Армас
- Артистка рассказала о поддержке звезды Голливуда
С февраля 2025 года кубино-испанской актрисе Ане де Армас приписывают роман с американским актером Томом Крузом. Пару не смущает 25-летняя разница в возрасте, однако публично о своих отношениях они заявлять не торопятся.
Тем не менее и де Армас, и Круз время от времени подбрасывают поклонникам доказательства своей связи. К примеру сейчас актриса участвует в рекламной кампании фильма "Балерина", где она играет главную роль. Самым горячим ее поклонником оказался именно Том - в своем блоге в Instagram Ана опубликовала ролик, где он расхваливает кино с ее участием.
В беседе с изданием Variety Ана де Армас рассказала, что считает удивительной поддержку своего "секретного" бойфренда. "Это невероятно. Знаете, он поддерживает каждый фильм. Он очень хочет, чтобы индустрия и кинематограф работали хорошо и чтобы люди ходили в кинотеатры. Мы работаем вместе, поэтому он посмотрел "Балерину", и она ему очень понравилась. Ему понравился "Джон Уик" (медиафраншиза, частью которой является "Балерина" - прим. редактора). Это очень ценно, что кто-то вроде него поддерживает (ее работу). Вообще, это очень здорово, когда другие актеры и люди поддерживают друг друга. Мы можем добиться успеха все вместе", - заявила актриса.
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Кто такой Том Круз?
Том Круз - американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трехкратный обладатель премии "Золотой глобус" (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии "Сатурн" (2002, 2022) и четырехкратный номинант на премию "Оскар", сообщает Википедия. Наиболее известные киноработы: "Магнолия", "Интервью с вампиром", "С широко закрытыми глазами", "Ванильное небо", серия фильмов "Миссия невыполнима" и дилогия "Топ Ган".
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