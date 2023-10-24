Внучка Софии Ротару разошлась с женихом-миллионером - СМИ

София Евдокименко и Денис Жаданов были красивой парой молодых, успешных и перспективных.

https://stars.glavred.info/vnuchka-sofii-rotaru-razoshlas-s-zhenihom-millionerom-smi-10511023.html Ссылка скопирована

София Евдокименко и Денис Жаданов больше не вместе - СМИ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/iamsofiaeve, instagram.com/denzhadanov

Младшая внучка Софии Ротару, модель и блогерша София Евдокименко с 2020 года состояла в отношениях с Денисом Жадановым, бизнесменом в области современных технологий. Несколько лет назад он попал в рейтинг Forbes "ТОП-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет", а его состояние, по слухам, оценивается не одним миллионом.

Пара вместе проживала в Нью-Йорке, и нередко в своих блогах показывала идиллическую картинку совместной жизни. Которая в какой-то момент буквально исчезла со страниц Дениса и Софии.

Модель удалила из своего Instagram какие-либо упоминания про бойфренда, и отписалась от его страницы. Кадры с Евдокименко также исчезли из блога Жаданова, но подписку он пока сохранил.

видео дня

В Сети стали предполагать, что Денис и София расстались. Теперь и рабочая поездка Жаданова в Великобританию, где он открывает новый офис свое компании, не кажется обычным совпадением - Евдокименко не поехала за возлюбленным.

Официальные комментарии от пары про статус их отношений не поступали.

Ранее любовница Дэвида Бекхэма раскритиковала футболиста за обман - Ребекка Лус пожаловалась на то, что попытка спортсмена выставить себя жертвой обстоятельств, а ее - негодяйкой, портит ее репутацию.

Также стало известно, что голливудская звезда Мерил Стрип рассталась с мужем, скульптором Доном Гаммером, после 45 лет брака. Они поженились еще в 1978 году и вместе воспитали четверых детей.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.