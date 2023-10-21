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"После 45 лет брака": голливудская звезда Мерил Стрип рассталась с мужем

Юлия Куришко
21 октября 2023, 19:58 обновлено 21 октября, 20:18
Представитель Стрип поделился подробностями расставания супружеской пары.
'После 45 лет брака': голливудская звезда Мерил Стрип рассталась с мужем
Мерил Стрип разводится с мужем / коллаж: Главред, скриншот: instagram/merylstreep

Голливудская актриса Мэрил Стрип удивила своих поклонников новостью - после 45 лет брака она рассталась со своим мужем, скульптором Доном Гаммером.

Соответствующую информацию опубликовало издание Page Six Friday . Представитель Стрип поделился подробностями расставания пара и заявил, что они разошлись еще шесть лет назад:

"Дон Гаммер и Мерил Стрип разведены более шести лет, и хотя они будут всегда заботиться друг о друге, они выбрали жизнь отдельно", - сказал представитель Мерил.

видео дня

Пока ни Мерил Стрип, ни Дон Гаммер новость о своем разводе не комментировали. Более того, на днях актриса посетила церемонию вручения премии Princesa de Asturias Awards 2023 с кольцом. Тем не менее, последний раз Гаммер сопровождал жену на церемонии вручения "Оскара" еще в 2018 году.

Что известно о супругах

Мэрил Стрип и Дон Гаммер поженились в 1978 году. В браке у них родилось четверо детей - певец и автор песен Генри Вулф, которому сейчас 43 года, и актрисы Меми Гаммер, 40 лет, Грейс Гаммер, 37 лет, и Луиза Джейкобсон, 30 лет.

Напомним, что звезда "Игры престолов" хочет отобрать детей у мужчины после развода. Софи Тернер подала в суд на Джо Джонаса и утверждает, что он не отдает детей для того, чтобы увезти их в Великобританию.

Брежнева высказалась о разрыве с Меладзе. Певица и композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе стали официально мужем и женой в 2015 году.

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