Звезда "Игры престолов" хочет отобрать детей у мужа после развода

Софи Тернер подала в суд на Джо Джонаса и утверждает, что он не отдает детей для того, чтобы отвезти их в Великобританию.

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27-летняя Софи Тернер подает в суд на 34-летнего Джо Джонаса / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com

Британская актриса Софи Тернер, звезда культового сериала "Игра престолов" и фильмов про Людей Икс, подает в суд на своего супруга, певца Джо Джонаса (с которым находится в процессе развода. Об этом сообщает британское издание Daily Mail.

Актриса хочет увезти двоих общих с Джонасом детей в Великобританию и обвиняет своего супруга в том, что он запрещает детям навещать ее и прячет их документы.

27-летняя актриса подает в суд на 34-летнего Джо Джонаса ‒ после того, как он подал на развод в начале сентября в Майами, штат Флорида.

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В документах, поданных в окружной суд США в Нью-Йорке, Софи ходатайствует "о возвращении детей в Англию".

"Истица Софи Белинда Тернер ("мать") через своих нижеподписавшихся адвокатов подает настоящее подтвержденное ходатайство о возвращении детей в Англию против ответчика Джозефа Адама Джонаса ("отец")", — говорится в материалах суда.

Тернер и Джонас прожили в браке четыре года. У них есть общие дочери ‒ трехлетняя Уилла и годовалая Диджей.

Напомним, ранее итальянская актриса и модель Моника Беллуччи впервые рассказала о романе с Тимом Бертоном. В интервью для престижного глянца она призналась в своих чувствах к режиссеру и его творениям.

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