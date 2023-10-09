Тайная свадьба, секретный развод: Брежнева высказалась про расставание с Меладзе

VERA дала первый публичный комментарий относительно ее отношений с музыкальным продюсером.

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Вера Брежнева и Константин Меладзе развелись - певица комментирует причины / коллаж: Главред, фото: instagram.com/ververa

Певица Вера Брежнева и композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе стали официально мужем и женой в 2015 году. Церемония прошла в строжайшем секрете, как и их длительный роман, который предшествовал свадьбе. Сами супруги его не комментировали, но по слухам отношения между Меладзе и Брежневой завязались еще в 2005-ом, когда оба были не одиноки.

Веру упрекают в том, что она увела Константина у Яны Сумм; музыкального продюсера - в его чрезмерной любви к своим подопечным прекрасного пола. Теперь, к превеликой радости хейтеров, Меладзе и Брежнева объявили о разводе.

Расставание подтвердила сама Брежнева анонсом нового украиноязычного мини-альбома. Однако певица не была по этому поводу многословной.

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Она нарушила молчание в эфире Сніданку з 1+1, вернее Ведущий Тимур Мирошниченко зачитал комментарий Веры Брежневой относительно ее развода.

"В сети распространяется много спекулятивных тем, почему мы с Константином развелись, но мы хотели бы оставить за собой право это не комментировать. С благодарностью и уважением друг к другу просим всех уважать наше решение", - процитировал певицу ведущий в рамках ЖВЛ.

Ранее экс-супруга Владимира Остапчука намекнула, что причиной их расставания стала неверность шоумена. Об этом Кристина Горняк узнала в день годовщины его отношений с новой возлюбленной.

Также про измену мужа рассказала Виктория Бекхэм. Пара впервые прокомментировала на публике интрижку Дэвида, которую футболист завел во время рабочей командировки в Испанию.

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