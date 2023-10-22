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"Сделал из себя жертву": любовница Бекхэма раскритиковала футболиста за обман

Анна Подгорная
22 октября 2023, 15:57 обновлено 22 октября, 16:05
Ребекка Лус вспомнила, как Дэвид Бекхэм заставил ее чувствовать себя особенной, а потом выставил лгуньей.
Дэвид Бекхэм, Ребекка Лус
Ребекка Лус про роман с Дэвидом Бекхэмом - любовница критикует футболиста / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, instagram.com/rebeccaloosofficial

В документальном сериале про свою жизнь футболист Дэвид Бекхэм упомянул роман с Ребеккой Лус. Отношения завязались в 2003 году, когда он переехал в Мадрид и играл за "Реал". Лус была приставлена к спортсмену в качестве личного ассистента.

Роман Дэвида и Ребекки едва не разрушил его брак с Викторией, и футболист сожалеет про свой промах и в наши дни. В сериале он рассказал, как тяжело его семья переживала этот эпизод их жизни.

Мнение Лус для сериала не спросили, хотя прежде она не скрывала, что имела интимные отношения с Бекхэмом. Не стала она молчать и сейчас, когда на нее с новой силой обрушился хейт от поклонников спортсмена и его жены. В интервью для Daily Mail она рассказала, что Дэвид не был жертвой обстоятельств, каким хочет казаться для публики. Также она раскрыла подробности того, как зарождались чувства между ними.

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"Вот это все "бедный я"... Ему нужно взять на себя ответственность. Он может говорить все, что угодно. Я понимаю, что ему нужно сберечь имидж. Но он выставляет себя жертвой, а меня лгуньей, будто эти все истории я придумала. Он намекает, что это я заставила Викторию страдать. Да, истории были ужасные, но правдивые. Ему не нравится видеть страдания жены, но это он их и вызвал. Вот что меня беспокоит. Он говорит, что это его личная жизнь, но одно дело держать ее закрытой от общества, а другое - вводить публику в заблуждение. Люди уже давно забыли об этой истории, а этим документальным фильмом он снова обращает на это внимание. Снова это повлияло на мою репутацию", - говорит Лус. Женщина отметила, что ей понадобилось много времени, чтобы "смыть" с себя эту грязь, и сейчас, когда у нее появилась собственная семья, она не желает быть негодяйкой в глазах общественности.

При этом Ребекка отметила, что ее отношения с Дэвидом начинались, как крепкая дружба - ему было одиноко в Мадриде без семьи, ему нравилась испанская культура и общество ассистентки, которая была с ним 24/7.

"Он любил изучать испанскую культуру, еду. Помню, как когда-то я вывозила его в багажнике своего автомобиля из гостиницы, которую "заблокировали" журналисты и поклонники. Он хотел взглянуть на Мадрид. Потом у него возникла "мягкая зависимость" ко мне – он пытался держать меня за руку, пока никто не видит. Он выделил меня, заставил чувствовать себя особенной. Сначала это был дружеский флирт, переросший в нечто сексуальное", - рассказала Ребекка Лус.

Ранее Виктория Бекхэм раскрыла секрет вечной молодости кожи. Шикарная "перчинка" прибегает к весьма экстремальным мерам, чтобы сохранить свежесть и тонус лица.

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