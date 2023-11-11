"Выезд обошелся в кругленькую сумму": блогер озвучил скандальные детали побега внука Ротару

Анатолий Евдокименко - внук-беглец Софии Ротару - якобы выехал благодаря деньгам бабушки, говорит блогер Богдан Беспалов.

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Внук Ротару якобы выехал за границу за деньги звездной бабушки / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Внук легендарной украинской эстрадной певицы Софии Ротару Анатолий Евдокименко после первой и крайне неудачной попытки сбежать из Украины сумел покинуть страну только благодаря деньгам бабушки. Во всяком случае, такую версию озвучил в своем Telegram-канале блогер Богдан Беспалов.

Как утверждает он, выезд старшего внука Ротару "обошелся в немалую сумму". Кроме того, Беспалов рассказал, что Анатолий сейчас живет на территории США, а не Великобритании (как то утверждал сам внук-беглец).

"Внук Ротару теперь певец с псевдонимом "Шаман". Живет в Нью-Йорке и планирует стать известным. Известным он станет, но не певцом, а клоуном", - написал Беспалов.

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Напомним, 7 марта 2022 года, на границе с Молдовой задержали восемь украинцев призывного возраста. В сопровождении поводыря - гражданина Молдовы - мужчины пытались незаконно пересечь границу Украины на лодке. Среди задержанных оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.

Позже стало известно, что Анатолию все же удалось покинуть страну. Он обосновался в Европе, где вплотную занялся своей музыкальной карьерой. В декабре 2022 года Евдокименко-младший впервые прокомментировал свой побег.

Позднее он рассказал, что обретается в Лондоне и что пробует себя в музыке под псевдонимом SHMN.

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