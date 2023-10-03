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"Начал новую жизнь": внук-беглец Ротару обосновался в Лондоне

Дмитрий Видоменко
3 октября 2023, 17:35 обновлено 3 октября, 17:42
Единственный внук Софии Ротару сумел уехать из Украины во время военного положения и теперь публикует фото из Лондона.
Ротару, внук
Анатолий Евдокименко занимается музыкой - как и его звездная бабушка / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

В самом начале полномасштабной войны стало известно о том. что сын певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко и ее внук Анатолий пытались незаконно пересечь границу Украины с Молдовой. Никто из звездного семейства ситуацию так и не прокомментировал, но впоследствии удалось узнать, что внук звезды все же сумел уехал в Лондон. И опубликовал несколько фото оттуда и даже успел сотрудничать с фотографом, пишет Woman24.

Недавно Анатолий дал первое с начала полномасштабной войны интервью изданию Deep House London.

В нем Евдокименко, который пробует себя в музыке под псевдонимом SHMN, заявил ‒ он был вынужден уехать, чтобы начать новую жизнь.

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"С началом войны я был вынужден покинуть страну, чтобы начать новую жизнь. Уже более шести месяцев я живу жизнью настоящего кочевника, которая многому научила меня и дала новый взгляд на жизнь", — сказал он.

В то же время 29-летний внук Софии Ротару выразил соболезнования семьям погибших в результате полномасштабного российского вторжения.

"Этот год, безусловно, был самым сложным годом в моей жизни, но и самым преобразующим, я должен сказать. Более того, это был поистине разрушительный и трагический год для всего народа Украины, мои соболезнования всем семьям, потерявшим своих близких в разгар этой войны", — подытожил Евдокименко.

Напомним, 7 марта 2022 года, на границе с Молдовой задержали восемь украинцев призывного возраста. В сопровождении поводыря - гражданина Молдовы мужчины пытались незаконно пересечь границу Украины на лодке. Среди задержанных оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.

Позже стало известно, что Анатолию все же удалось покинуть страну. Он обосновался в Европе, где вплотную занялся своей музыкальной карьерой. В декабре 2022 года Евдокименко-младший впервые прокомментировал свой побег.

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София Ротару Анатолий Евдокименко новости шоу бизнеса
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