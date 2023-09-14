Как после побега из Украины выглядит внук Софии Ротару

Анатолий Евдокименко теперь вращается в европейских творческих кругах.

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Анатолий Евдокименко сейчас - как выглядит внук Софии Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com/shmn, instagram.com/sofiarotaru.official

29-летний внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко после неудачной попытки сбежать из Украины в начале полномасштабной войны все же смог выбраться в Европу, где осел и занимается сочинением музыки под псевдонимом Shmn.

В социальных сетях он не публикует про себя практически никакой информации, фотографии также появляются редко. Чаще всего Анатолий оставляет анонсы новых треков или альбомов.

Так недавно на своей странице в Instagram он опубликовал анонс выхода новой работы под названием Amadeus, который состоится 1 декабря. В рамках рекламы трека Евдокименко показал свое свежее фото.

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На снимке музыканта в темном плаще сняли с нижнего ракурса скрытым в тени деревьев - солнце яркими островками играет на его лице. Кадр принадлежит лондонскому фотографу Кирку Трумену, так что поклонники творчества Евдокименко предположили, что сейчас он находится в Великобритании.

Анатолий Евдокименко сейчас - как выглядит внук Софии Ротару / instagram.com/shmn

Напомним, 7 марта 2022 года, на границе с Молдовой задержали восемь украинцев призывного возраста. В сопровождении поводыря - гражданина Молдовы - мужчины пытались незаконно пересечь границу Украины на лодке. Среди задержанных оказались Руслан и Анатолий Евдокименко – сын и внук певицы Софии Ротару.

Позже стало известно, что Анатолию все же удалось покинуть страну. Он обосновался в Европе, где вплотную занялся своей музыкальной карьерой. В декабре 2022 года Евдокименко-младший впервые прокомментировал свой побег.

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