День достоинства и свободы: София Ротару не смогла сдержать эмоции в праздник

София Михайловна чтит традиции, которые появились в период современной истории Украины.

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София Ротару поздравила с Днем достоинства и свободы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару не забывает напоминать соотечественникам о своей поддержке страны во время войны - пусть она не дает интервью с громкими заявлениями и не заваливает социальные сети рассказами о своей благотворительной деятельности, артистка все же остается на стороне Украины.

Так сегодня, когда вся страна отмечает День достоинства и свободы - годовщину начала Революции достоинства, Ротару не промолчала, и выразила свое мнение относительно праздника.

На своей странице в Instagram артистка опубликовала красочную открытку с изображением карты Украины, раскрашенной цветами национального флага и традиционным цветочным орнаментом. Над страной в яркой вспышке света пролетает белый голубь - символ надежды и мира.

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Также София Михайловна оставила эмодзи сердечка и короткое, но от того не менее торжественное и искреннее, поздравление: "С Днем Достоинства и Свободы!" Певица, как и многие украинцы, с началом полномасштабной войны стала с особым трепетом относиться к подобным датам в современной истории.

София Ротару поздравила с Днем достоинства и свободы / instagram.com/sofiarotaru.official

Ранее путинистка Эвелина Бледанс, которая чуть не стала невесткой Софии Михайловны, раскритиковала Ротару за поддержку Украины и поглумилась над возрастом артистки.

Также София Ротару поделилась трогательным воспоминанием о покойном муже - певица показала редкое свадебное фото с Анатолием Евдокимовым.

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