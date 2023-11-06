Украинская певица София Ротару владеет гостиницей в центре оккупированной Ялты под названием "Вилла София". С 2019 года отель не принимает посетителей. Ротару его закрыла: по официальной версии - на реновацию, но на самом деле певица пытается избавиться от недвижимости в стране-оккупанте.
Местные чинуши по старой традиции страны на болотах брать без спроса чужое решили "помочь" в этом певице - в росСМИ появилась новость о том, что "Виллу Софию" планируют национализировать, а потом выставить на торги.
При этом пропагандисты стараются оправдаться, дескать Ротару про эту ситуацию предупреждена, и даже стала активней стала искать покупателей.
В 2019 году София Ротару оценила свою "Виллу Софию" в 25 миллионов евро. Она не торговалась, а число желающих приобрести недвижимость по такой завышенной цене стремительно уменьшалось. Сейчас торг уместен, но продажа до сих пор происходит под грифом "секретно", а новая цена не разглашается.
Ранее путинистка Эвелина Бледанс, которая чуть не стала невесткой Софии Михайловны, раскритиковала Ротару за поддержку Украины и поглумилась над возрастом артистки.
Также София Ротару поделилась трогательным воспоминанием о покойном муже - певица показала редкое свадебное фото с Анатолием Евдокимовым.
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