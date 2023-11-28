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Михаил Боряский попал в реанимацию с инфарктом

Анна Подгорная
28 ноября 2023, 18:22
Стабилизировать состояние Д’Артаньяна и определиться с диагнозом врачи пытались целый день.
Михаил Боярский
У Михаила Боярского случился инфаркт / коллаж: Главред, фото: imdb.com

Советский и российский актер и музыкант Михаил Боярский был госпитализирован с подозрением на обширный инфаркт. Вечером 27 ноября артист пожаловался на плохое самочувствие, и его доставили в Мариинскую больницу в шоковое отделение.

Артисту в срочном порядке сделали КТ, после чего доставили в реанимацию. Там артисту поставили капельницу. Весь день над ним проводили манипуляции для стабилизации состояния, и сегодня к вечеру наметилась положительная динамика. Об этом сообщают росСМИ.

Сын Боярского Сергей рассказал, что тот чувствует себя неплохо. Представительница актера Надежда Дуванова заявила что обширный инфаркт не подтвердился, дескать все не так критично и с "небольшим инфарктом" он сейчас лежит в платной палате кардиологии.

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В последние годы 73-летний Боярский часто жаловался на здоровье: актер - курильщик с огромным стажем, что не проходит для организма бесследно. К тому же он очень тяжело перенес COVID-19, который сильно подорвал его иммунную систему. Также у артиста панкреатит и сахарный диабет.

Ранее СМИ выяснили, как София Ротару помогла внуку, музыканту Анатолию Евдокименко, покинуть Украину во время полномасштабной войны. Известно, что его первая попытка сбежать провалилась.

Также жена лидера группы Скай Олега Собчука Мария объявила, что разводится с певцом из-за его токсичного поведения. Женщина обвинила артиста в систематическом абьюзе.

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