На украинском языке: София Ротару отреагировала на обстрел Чернигова

София Ротару не смогла промолчать и отреагировала на вчерашний террористический удар со стороны РФ по Чернигову.

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София Ротару вышла на связь с поклонниками / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Известная украинская певица София Ротару вышла на связь и выразила свою скорбь на украинском языке по поводу страшной атаки на мирный Чернигов вчера 17 апреля. В результате обстрела погибли 18 человек, 78 ранены.

На своей странице в соцсетях Ротару опубликовала картинку с изображением свечи на черном фоне и написала:

"Чернігів 17.04"

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София Ротару высказала скорбь после обстрела Чернигова / фото: скрин instagram.com/sofiarotaru.official/

Отметим, что артистка больше ничего не написала.

Кстати, впервые свою позицию на счет кровавого вторжения страны-оккупанта России в Украину София Ротару высказала 28 февраля 2022 года.

"Грустно, грустно за край..." Независимость и свобода стоят дорого – это правда, но неужели они стоят того, чтобы российские ракеты уничтожали мирных жителей, детей и разрушали города Украины? Эти факты разрывают мое сердце на части!" – написала тогда артистка.

По словам сестры артистки Аурики Ротару, София сейчас находится в Киеве.

Кто такая София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





София Ротару - последние новости по теме

Отметим, по мнению Алана Бадоева, Софии Ротару, как артистке "старой эпохи" едва ли удастся вернуться на прежнее место на звездном Олимпе. Это не умаляет ее значимость, как певицы, однако как прежде уже не будет, считает он.

А также во временно оккупированном Россией Крыму оккупанты предложили лишить Софию Ротару виллы и сделать ЗАГС из принадлежащего ей отеля Villa Sofia в Ялте.

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