София Ротару перешла на русский язык и рассказала о своей скорби

Украинская легендарная певица София Ротару поделилась с поклонниками своей болью, ведь сегодня, 17 апреля, ее маме могло исполниться 104 года.
На своей странице в соцсетях Ротару показала архивное фото мамы, на котором она позирует, сидя за столом в вышитом платье и с платком на голове.
Отметим, что фото Ротару подписала на русском языке:
"Помню, скучаю, люблю".
Артистка каждый год публикует одно и то же фото матери и пишет, что скучает за ней.
Кто такая София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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Добавим, недавно София Ротару не смогла промолчать о гибели украинцев в Одессе после террористического обстрела со стороны РФ 2 марта. Артистка опубликовала новую историю со свечой и написала на украинском языке "Одеса".
А также стало известно, что Нина Матвиенко отстояла решение петь песню "Чарівна скрипка", которая изначально предназначалась для Софии Ротару.
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