София Ротару отреагировала на обстрел Одессы на родном языке

Ротару не смогла промолчать о гибели украинцев в Одессе после террористического обстрела со стороны РФ.

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София Ротару отреагировала на обстрел Одессы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Легендарная украинская певица София Ротару, как и много других сознательных звезд, на стороне Украины в кровавой войне, которую начала Россия, отреагировала на страшную атаку по Одессе ночью 2 марта.

На своей странице в Instagram Ротару опубликовала новую историю со свечой и написала на украинском языке "Одеса".

София Ротару опубликовала историю со свечой / фото: скриншот instagram.com/sofiarotaru.official/

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Отметим, артистка часто реагирует на ужасные трагедии, которые случаются из-за террористических обстрелов РФ по Украине. Чаще всего она публикует свечи памяти с лаконичными подписями, но до сих пор публично не выразила свою позицию. Она написала лишь два поста в своих соцсетях, что верит в победу Украины.

Добавим, ночью 2 марта Россия выпустила по Одессе 8 беспилотников, один из них попал в жилой дом. Погибло 12 человек, среди которых 5 детей.

Кто такая София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".



Напомним, 2 января София Ротару отреагировала на кровавый обстрел Украины. Певица не прошла мимо российской атаки на мирные украинские города.

А также стало известно, что София Ротару ни за какие деньги не будет выступать в террористической России.

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