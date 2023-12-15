"Ее невозможно удивить деньгами": Ротару ни за какие деньги не выступит в РФ

София Ротару не хочет приезжать на территорию террористического государства.

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София Ротару запретила задавать подобные вопросы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Певица София Ротару ни за какие деньги не будет выступать в террористической России.

Об этом сообщил ее бывший продюсер Сергей Лавров.

Как написал Обозреватель со ссылкой на пропагандистские СМИ, продюсеру буквально "оборвали телефон" российские толстосумы, которые мечтали заполучить певицу на новогодний корпоратив.

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Между тем, сама Ротару не просто не собирается ехать на болота с выступлениями, а еще и запретила даже обращаться к ней с подобными вопросами.

"Она очень принципиальный человек. В отличие от других артистов, ее невозможно было удивить деньгами. Соответственно, сколько бы ей сейчас ни предлагали – она откажется. Она говорит, что сейчас не время, чтобы работать, развлекать публику. Она запрещает об этом даже спрашивать! Хотя на нее действительно очень много запросов. Мне телефон оборвали, пытаясь договориться о ее концертах. Но я понимаю, что устроить их невозможно", – сказал продюсер.

Он также отметил, что поскольку вся команда певицы - это украинцы, то привезти их всех в Россию - невозможно.

"У нее все музыканты – украинцы, балет украинский. Всех их привезти сейчас в Россию – это из сферы фантастики. Сама София Михайловна уже как-то проживет без всех этих заработков. Она не бедный человек. И потому не будет такого, чтобы она все бросила и побежала петь за эти 100 тысяч долларов", – добавил Лавров.

Напомним, ранее внук Софии Ротару - Анатолий Евдокименко - дал интервью западному СМИ, в котором совсем не вспомнил об Украине и о войне, которую развязал Путин.

Напомним, ранее СМИ выяснили, как София Ротару помогла внуку, музыканту Анатолию Евдокименко, покинуть Украину во время полномасштабной войны. Известно, что его первая попытка сбежать провалилась.

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