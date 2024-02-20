"Не отдам": Нина Матвиенко не дала спеть песню Софии Ротару

Жена известного композитора Светлана Поклад рассказала, что ее муж Игорь Поклад написал свою одну из самых известных песен "Чарівна Скрипка" изначально для Ротару.
"Чарівна скрипка" (еще известна как "Сіла птаха") была написана в сотрудничестве с поэтом Юрием Рыбчинским, с которым Поклад дружит годами.
Также Светлана поделилась, что ее муж и Нина Матвиенко были друзьями и даже имели свои традиции, об этом она заявила в интервью OBOZ.UA
"И чтобы вы знали, песню "Волшебная скрипка", которую знаменитой сделала Нина Митрофановна, сначала адресовалась Софии Ротару. Но Нина пришла, послушала и сказала, что песню не отдаст: "Это я буду петь!" Мы с ней дружили очень много лет. Часто у нас бывала в гостях. Даже одна традиция во время визитов сложилась: я фотографировала их с Покладом в одной и той же позе. Есть в нашем архиве одинаковые три фотографии", - сказала Светлана Поклад.
Напомним, Нина Матвиенко ушла из жизни в начале октября 2023 года в возрасте 75 лет. София Ротару не осталась равнодушной и отреагиворала на смерть певицы.
Ранее Тоня Матвиенко призналась, что ее мать умерла от болезни, о которой долгое время никто не знал. К слову, смерть певицы стала для родных настоящим шоком.
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