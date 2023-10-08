София Ротару отреагировала на внезапную кончину Нины Матвиенко

Украинская сцена сегодня потеряла уникальную артистку - ушла из жизни Нина Митрофановна Матвиенко. Смерть 75-летней певицы стала для всех неожиданностью.
Уже известно, где и когда "душа украинской песни" обретет покой. А пока в социальных сетях почитатели таланта Нины Митрофановны делятся своими воспоминаниями про нее, а также выражают семье артистки слова сочувствия.
К скорбящим присоединилась и еще одна легендарная певица - София Ротару. В этот тяжелый для украинской музыки день все были немногословными, и она - не исключение.
На своей странице в Instagram она опубликовала фото, позаимствованное у Тони Матвиенко - дочери Нины Митрофановны. Поверх черно-белого кадра она оставила лишь два слова: "Светлая память...", и эмодзи разбитого сердца.
Ранее умерла мама Кузьмы Скрябина Ольга Михайловна. Ей было 76 лет. Женщина, которая воспитала украинскую музыкальную легенду, пережила сына на 8 лет.
Также стало известно, что в возрасте 61 года скончался известный украинский модельер Петр Сорокин. Он был основателем и владельцем одноименного бренда, который специализировался на создании женской одежды.
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