София Ротару отреагировала на внезапную кончину Нины Матвиенко

Смерть Нины Митрофановны оставила неизгладимый след на душах многих украинцев.

https://stars.glavred.info/sofiya-rotaru-otreagirovala-na-vnezapnuyu-konchinu-niny-matvienko-10506622.html Ссылка скопирована

Нина Матвиенко умерла - София Ротару почтила память певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/tonya_matvienko, instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская сцена сегодня потеряла уникальную артистку - ушла из жизни Нина Митрофановна Матвиенко. Смерть 75-летней певицы стала для всех неожиданностью.

Уже известно, где и когда "душа украинской песни" обретет покой. А пока в социальных сетях почитатели таланта Нины Митрофановны делятся своими воспоминаниями про нее, а также выражают семье артистки слова сочувствия.

К скорбящим присоединилась и еще одна легендарная певица - София Ротару. В этот тяжелый для украинской музыки день все были немногословными, и она - не исключение.

видео дня

На своей странице в Instagram она опубликовала фото, позаимствованное у Тони Матвиенко - дочери Нины Митрофановны. Поверх черно-белого кадра она оставила лишь два слова: "Светлая память...", и эмодзи разбитого сердца.

Нина Матвиенко умерла - София Ротару почтила память певицы / instagram.com/sofiarotaru.official

Ранее умерла мама Кузьмы Скрябина Ольга Михайловна. Ей было 76 лет. Женщина, которая воспитала украинскую музыкальную легенду, пережила сына на 8 лет.

Также стало известно, что в возрасте 61 года скончался известный украинский модельер Петр Сорокин. Он был основателем и владельцем одноименного бренда, который специализировался на создании женской одежды.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.