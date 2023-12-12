"Боялась умереть": дочь Нины Матвиенко впервые прокомментировала причины смерти

Тоня Матвиенко поделилась подробностями последних месяцев жизни великой украинской артистки.

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Тоня Матвиенко и Нина Матвиенко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, instagram.com/tonya_matvienko

В начале октября вся Украина была потрясена трагической новостью - из жизни ушла душа украинской песни, народная артистка Нина Матвиенко. Смерть артистки для многих была ударом, но больше всех поразила ее семью.

Дочь Нины Митрофановны, заслуженная артистка Тоня Матвиенко, хранила молчание про уход матери два месяца. Лишь недавно в интервью для Viva она рассказала, что случилось с легендой украинской музыки.

Так Тоня призналась, что и сама Нина Митрофановна, и ее близкие, узнали про болезнь случайно - в августе у певицы просто заболел живот, она обратилась к врачу и услышала страшную новость.

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"Для всех было шоком. Как это – человек, который всю жизнь был энергичным, спортивным, не пил, не курил, до конца жизни бегал по ступенькам – и такое могло произойти. Врач сказал, что у Нины Митрофановны уже почти 4 года была болезнь. Для нее это был тоже шок. Она боялась умереть от этой болезни", - говорит Тоня Матвиенко.

Через два месяца Нины Митрофановны не стало. Свои последние дни на провела в больнице, где отчаянно скучала по дому. Тоня признается - гроб певицы перед захоронением сперва привезли домой, чтобы она смогла "попрощаться" с родными стенами.

Также Тоня Матвиенко напомнила о важности регулярных чекапов организма, ведь на ранней стадии при нынешнем уровне медицины с болезнью можно бороться.

Напомним, 11 октября, по талантливой артистке Нине Матвиенко прошла гражданская панихида в Национальной филармонии Украины. Жители и гости столицы собрались там, чтобы провести Нину Митрофановну в последний путь. В Филармонии состоится также обращение семьи Матвиенко.

Ранее Тоня Матвиенко вышла к прессе, чтобы поделиться воспоминаниями про маму. Ее поддерживал муж, глаза артистки покраснели, а щеки были мокрыми от слез. Тоня рассказала, о чем на смертном одре ее попросила Нина Митрофановна.

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