УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

"Боялась умереть": дочь Нины Матвиенко впервые прокомментировала причины смерти

Анна Подгорная
12 декабря 2023, 12:52
Тоня Матвиенко поделилась подробностями последних месяцев жизни великой украинской артистки.
Тоня Матвиенко, Нина Матвиенко
Тоня Матвиенко и Нина Матвиенко / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, instagram.com/tonya_matvienko

В начале октября вся Украина была потрясена трагической новостью - из жизни ушла душа украинской песни, народная артистка Нина Матвиенко. Смерть артистки для многих была ударом, но больше всех поразила ее семью.

Дочь Нины Митрофановны, заслуженная артистка Тоня Матвиенко, хранила молчание про уход матери два месяца. Лишь недавно в интервью для Viva она рассказала, что случилось с легендой украинской музыки.

Так Тоня призналась, что и сама Нина Митрофановна, и ее близкие, узнали про болезнь случайно - в августе у певицы просто заболел живот, она обратилась к врачу и услышала страшную новость.

видео дня

"Для всех было шоком. Как это – человек, который всю жизнь был энергичным, спортивным, не пил, не курил, до конца жизни бегал по ступенькам – и такое могло произойти. Врач сказал, что у Нины Митрофановны уже почти 4 года была болезнь. Для нее это был тоже шок. Она боялась умереть от этой болезни", - говорит Тоня Матвиенко.

Через два месяца Нины Митрофановны не стало. Свои последние дни на провела в больнице, где отчаянно скучала по дому. Тоня признается - гроб певицы перед захоронением сперва привезли домой, чтобы она смогла "попрощаться" с родными стенами.

Также Тоня Матвиенко напомнила о важности регулярных чекапов организма, ведь на ранней стадии при нынешнем уровне медицины с болезнью можно бороться.

Напомним, 11 октября, по талантливой артистке Нине Матвиенко прошла гражданская панихида в Национальной филармонии Украины. Жители и гости столицы собрались там, чтобы провести Нину Митрофановну в последний путь. В Филармонии состоится также обращение семьи Матвиенко.

Ранее Тоня Матвиенко вышла к прессе, чтобы поделиться воспоминаниями про маму. Ее поддерживал муж, глаза артистки покраснели, а щеки были мокрыми от слез. Тоня рассказала, о чем на смертном одре ее попросила Нина Митрофановна.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Тоня Матвиенко Нина Матвиенко новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

Сбой в работе Киевстар: что случилось с нацроумингом и почему он не работает

Сбой в работе Киевстар: что случилось с нацроумингом и почему он не работает

11:59 Украина
Глава Пентагона сделал важное заявление о поддержке Украины

Глава Пентагона сделал важное заявление о поддержке Украины

11:55 Мир
РФ пошла в мощное наступление: генерал ВСУ назвал самые опасные направления

РФ пошла в мощное наступление: генерал ВСУ назвал самые опасные направления

11:25 Украина
Все главные новости

Последние новости

12:52

"Боялась умереть": дочь Нины Матвиенко впервые прокомментировала причины смерти

12:50

Алина Михайлова. Я воюю не за то, чтобы кто-то пил кофе или таскал гириВидеоблоги

12:28

Муж больной Катерины Тышкевич рассказал о новых трудностях со здоровьем актрисы

12:21

Беззубый и заплывший: Филипп Киркоров совсем сдалВидео

11:59

Сбой в работе Киевстар: что случилось с нацроумингом и почему он не работает

Украина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал МаломужУкраина в 2024-м будет освобождать восток и юг, Путин загнал себя в тупик - генерал Маломуж
11:55

Глава Пентагона сделал важное заявление о поддержке Украины

11:53

Россияне не могут наступать ночью: британская разведка назвала причину

11:38

У Софии Ротару оккупанты отжали гостиницу в Крыму

11:26

"Огонь будет прекращен": окончание войны в Украине близко - прогноз на 2024 годВидео

Реклама
11:25

РФ пошла в мощное наступление: генерал ВСУ назвал самые опасные направления

11:19

Загадочная новогодняя головоломка: нужно найти эльфа меньше, чем за три минуты

11:16

Как вернуть блеск вашему утюгу: женщина показала лучший способ

11:07

Китайский гороскоп на завтра 12 декабря: Кроликам - стресс, Крысы - слушайте родных

11:07

Часовой Яр под угрозой: россияне продвигаются к западу от Бахмута - Згурец

10:52

Как восстановить внешний вид замшевой обуви: удивительный женский трюкВидео

10:36

Перешли в контрнаступление на Авдеевском направлении: офицер ВСУ сообщил об успехе

10:22

Ночной удар БПЛА по Украине: в ВСУ пояснили, почему не смогли сбить все дроны

10:20

Украинские партизаны пробрались на территорию полка РФ в Крыму

10:15

Стартует прием заявок на участие в программе Work in Progress Зимнего кинорынка ОМКФ

10:13

Путин готовится к новой широкомасштабной войне: в ISW назвали "жертву"

Реклама
10:10

Приглашаем на елку под Бахмут: беззаботная Лорак с дочкой разозлила праздничным фото

10:08

Это блюдо - звезда на новогоднем столе: рецепт шикарного французкого гратена с картошкой

10:00

"Подарок к Рождеству": Данилов прокомментировал задержку помощи со стороны США

09:34

Россияне изменили тактику воздушных атакмнение

09:29

"Могут повторить": Свитан назвал цель ударов россиян по Киеву

09:24

Направление главного удара: Украина с США разрабатывают новый план войны – NYT

09:21

Оккупанты готовятся к новому наступлению: эксперт назвал сроки атаки

08:45

Что делать, если не работает связь: инструкции для Киевстар, Vodafone или lifecell

08:19

Россия атаковала Украину дронами-камикадзе: силы ПВО уничтожили часть

08:10

Оккупанты пошли вперед и продвинулись на фронте: названы два опасных направления

08:00

Киевстар "лег" по всей Украине: что известно о масштабном сбое

07:32

Российский оппозиционер Навальный исчез из колонии

06:55

Надо найти авто на картинке за 6 секунд: только самые внимательные люди разгадают загадку

06:43

Президенту США Байдену грозит импичмент - Reuters

06:10

Визит Зеленского в Аргентину: основные фактымнение

05:30

Потеряете здоровье, а старость придет раньше: когда и почему нельзя смотреть в зеркало

04:47

На сбитом "Шахеде" нашли боеголовку от "таинственной ракеты" - СМИ

04:04

Лучший выбор для холодной зимы: какие дрова дают больше тепла

03:25

Наталья Могилевская продемонстрировала фигуру после слухов о материнстве

02:55

Как приготовить яичницу без масла и сковороды: требуется менее 2 минут

Реклама
02:20

Рождественская головоломка: нужно найти 5 пряничных человечков всего за минуту

02:00

Как правильно заряжать ноутбук: хитрый трюк – и ваш гаджет всегда готов на 100%

01:35

Генерал Маломуж рассказал, ждать ли "переброса" войны на территорию РФ

00:35

"Усилия зашли в тупик": Данилов признал провал с контрнаступлением ВСУ

00:05

Чем можно покормить рыбок в аквариуме и как необходимо ухаживать за ними

11 декабря, понедельник
23:27

Границы полностью откроют: назван месяц, когда мужчины смогут уехать из Украины

23:15

"Весила 39 кг и считала себя жирной": Мирошниченко рассказала про борьбу с РПП

22:33

В Польше снова "заблокировали" движение грузовиков: что произошло

22:26

Оккупанты уничтожили железную дорогу на Луганщине и не могут ее восстановить - ЦНС

22:25

Вокруг много трупов оккупантов: первые детали массового наступления РФ под Авдеевкой

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сына
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Война с Россией
Битва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация Крыма
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять