В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко: тысячи людей пришли к Филармонии

Поклонники с достоинством провожают в последний пусть легенду украинской сцены.

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Прощание с Ниной Матвиенко / коллаж: Главред, фото: УНИАН, instagram.com/8.23.88

11 октября украинский народ прощается с особенной личностью - душой украинской песни, Народной артисткой и Героем Украины Ниной Митрофановной Матвиенко. Она скончалась 8 октября в возрасте 75 лет.

Сегодня по талантливой артистке проходит гражданская панихида в Национальной филармонии Украины. Жители и гости столицы уже собираются там, чтобы провести Нину Митрофановну в последний путь.

В Филармонии состоится также обращение семьи Матвиенко. В 14:30 на Зверинецком кладбище начнется погребальная церемония.

Сейчас к Филармонии подъехал черный катафалк, из которого вынесли белоснежный гроб с телом звезды. Множество поклонников собралось у дверей.

Смотрите видео прибытия гроба Нины Матвиенко:

Новость дополняется.

Ранее в бою на Запорожском направлении погиб украинский музыкант Андрей Чепиль. Талантливому артисту было всего 29 лет. Он также участвовал в боях под Изюмом и Купянском.

Также умерла мама Кузьмы Скрябина Ольга Михайловна. Ей было 76 лет. Женщина, которая воспитала украинскую музыкальную легенду, пережила сына на 8 лет.

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