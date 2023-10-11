В Киеве прощаются с Ниной Матвиенко: тысячи людей пришли к Филармонии

11 октября украинский народ прощается с особенной личностью - душой украинской песни, Народной артисткой и Героем Украины Ниной Митрофановной Матвиенко. Она скончалась 8 октября в возрасте 75 лет.
Сегодня по талантливой артистке проходит гражданская панихида в Национальной филармонии Украины. Жители и гости столицы уже собираются там, чтобы провести Нину Митрофановну в последний путь.
В Филармонии состоится также обращение семьи Матвиенко. В 14:30 на Зверинецком кладбище начнется погребальная церемония.
Сейчас к Филармонии подъехал черный катафалк, из которого вынесли белоснежный гроб с телом звезды. Множество поклонников собралось у дверей.
Смотрите видео прибытия гроба Нины Матвиенко:
Новость дополняется.
Ранее в бою на Запорожском направлении погиб украинский музыкант Андрей Чепиль. Талантливому артисту было всего 29 лет. Он также участвовал в боях под Изюмом и Купянском.
Также умерла мама Кузьмы Скрябина Ольга Михайловна. Ей было 76 лет. Женщина, которая воспитала украинскую музыкальную легенду, пережила сына на 8 лет.
Другие новости про Нину Матвиенко:
- "Непревзойденный магический голос": Зеленский отреагировал на смерть Матвиенко
- София Ротару отреагировала на внезапную кончину Нины Матвиенко
- Друзья Нины Матвиенко намекнули на причину смерти певицы