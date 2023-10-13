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"Нет тебя, нет дома": в сети вспомнили пронзительное обращение Нины Матвиенко к дочери

Алена Кюпели
13 октября 2023, 11:29 обновлено 13 октября, 11:45
Пользователи сильно растрогались из-за обращения умершей певицы.
Тоня Матвиенко, Нина Матвиенко
Тоня Матвиенко, Нина Матвиенко / коллаж: Главред, фото: УНИАН, instagram.com/tonya_matvienko

В сети набирает популярности видео, в котором Нина Матвиенко пронзительно и трогательно обращается к своей дочери Тоне.

Ролик появился еще в 2022 году, но снова стал популярным в социальных сетях.

На видео Нина Матвиенко, которая скончалась несколько дней назад, говорит, как сильно скучает за своей дочкой. Она в слезах говорит, как сильно любит ее.

видео дня

"Что тебе, доченька, еще сказать? Я люблю тебя! Я очень скучаю за вами. Вы не представляете, сколько ночей мне снится. Пусть лучше будет та кухня грязная, что-то несделанное, пусть лучше все это снова повторится, но чтобы ты там была. Там может никого не быть, но, если тебя нет, там нет дома", – сказала певица.

На видео - эмоциональное обращение Нины Матвиенко:

@zyundex Ніна Матвієнко звернулася до доньки Антоніни ?#зюндекс#zyundex#нінаматвієнко♬ оригінальний звук - Z Y U N D E X

Напомним, 11 октября, по талантливой артистке Нине Матвиенко прошла гражданская панихида в Национальной филармонии Украины. Жители и гости столицы собрались там, чтобы провести Нину Митрофановну в последний путь. В Филармонии состоится также обращение семьи Матвиенко.

Ранее Тоня Матвиенко вышла к прессе, чтобы поделиться воспоминаниями про маму. Ее поддерживал муж, глаза артистки покраснели, а щеки были мокрыми от слез. Тоня рассказала, о чем на смертном одре ее попросила Нина Митрофановна.

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Нина Матвиенко новости шоу бизнеса
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