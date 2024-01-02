Ротару отреагировала на кровавый обстрел Украины 2 января

Легендарная украинская поп-певица София Ротару, которая очень редко выходит на связь с фанатами и уже много лет хранит молчание по поводу событий из своей жизни и войне в Украине, отметила атаку россиян на украинские города и Киев 2 января 2024 года.
На своей странице в Instagram, она опубликовала жуткие кадры последствий утреннего обстрела и рядом вставила эмодзи в виде разбитого сердца.
Напомним, ранее Ротару решила поздравить своего сына Руслана Евдокименко и его супругу Светлану с годовщиной брака. Отпрыск легендарной певицы с женой уже 30 лет как живут в счастливом браке (так называемая "жемчужная свадьба").
Ранее внук-беглец Софии Ротару Анатолий Евдокименко высказался про войну и достоинство, а также поделился своими планами на будущее. Наследник планирует построить музыкальную карьеру в Европе.
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