Ротару отреагировала на кровавый обстрел Украины 2 января

Певица не прошла мимо российской атаки на мирные украинские места.

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София Ротару отметила Украину в своем посте/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official

Легендарная украинская поп-певица София Ротару, которая очень редко выходит на связь с фанатами и уже много лет хранит молчание по поводу событий из своей жизни и войне в Украине, отметила атаку россиян на украинские города и Киев 2 января 2024 года.

На своей странице в Instagram, она опубликовала жуткие кадры последствий утреннего обстрела и рядом вставила эмодзи в виде разбитого сердца.

София Ротару поддержала украинцев / Скриншот Instagram/sofiarotaru.official

Напомним, ранее Ротару решила поздравить своего сына Руслана Евдокименко и его супругу Светлану с годовщиной брака. Отпрыск легендарной певицы с женой уже 30 лет как живут в счастливом браке (так называемая "жемчужная свадьба").

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Ранее внук-беглец Софии Ротару Анатолий Евдокименко высказался про войну и достоинство, а также поделился своими планами на будущее. Наследник планирует построить музыкальную карьеру в Европе.

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