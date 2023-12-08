По-богатому: внучка Ротару в шубе и золотой майке на голое тело ходила по Нью-Йорку

У легенды украинской певицы Софии Ротару есть не только старший внук-беглец Анатолий Евдокименко, но и младшая, 22-летняя внучка Соня Евдокименко. Девушка уже несколько лет живет в крупнейшем мировом мегаполисе Нью-Йорке и пытается преуспеть в модельном бизнесе. Сейчас вот она поделилась своей прогулкой по городу в стиле "дорого-богато" с фолловерами.
Евдокименко гордо шла в шубе по зимнему мегаполису. Под шубу она надела молочные брюки, и золотую майку с большим декольте. И, естественно, никакой мороз не помешал ей не надеть под майку лифчик.
"Волшебное утро", - написала Евдокименко под видео.
Напомним, ранее внук-беглец Софии Ротару Анатолий Евдокименко высказался про войну и достоинство, а также поделился своими планами на будущее. Наследник планирует построить музыкальную карьеру в Европе.
Также Брэд Питт подтвердил роман с женщиной моложе его на 30 лет. Отношения между голливудской звездой и фитнес-тренером Инес де Рамон завязались еще летом 2022 года.
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