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По-богатому: внучка Ротару в шубе и золотой майке на голое тело ходила по Нью-Йорку

Дмитрий Видоменко
8 декабря 2023, 20:47
Внучка певицы Софии Ротару, Соня Евдокименко, показала очередную прогулку по Нью-Йорку. Девушка покрасовалась в шубе, майке и штанах.

Ротару, внучка Ротару
Соня Евдокименко, внучка Софии Ротару, наслаждается жизнью в Нью-Йорке / коллаж Главред, фото УНИАН

У легенды украинской певицы Софии Ротару есть не только старший внук-беглец Анатолий Евдокименко, но и младшая, 22-летняя внучка Соня Евдокименко. Девушка уже несколько лет живет в крупнейшем мировом мегаполисе Нью-Йорке и пытается преуспеть в модельном бизнесе. Сейчас вот она поделилась своей прогулкой по городу в стиле "дорого-богато" с фолловерами.

Евдокименко гордо шла в шубе по зимнему мегаполису. Под шубу она надела молочные брюки, и золотую майку с большим декольте. И, естественно, никакой мороз не помешал ей не надеть под майку лифчик.

видео дня

"Волшебное утро", - написала Евдокименко под видео.

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Напомним, ранее внук-беглец Софии Ротару Анатолий Евдокименко высказался про войну и достоинство, а также поделился своими планами на будущее. Наследник планирует построить музыкальную карьеру в Европе.

Также Брэд Питт подтвердил роман с женщиной моложе его на 30 лет. Отношения между голливудской звездой и фитнес-тренером Инес де Рамон завязались еще летом 2022 года.

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София Ротару София Евдокименко новости шоу бизнеса
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