Конец холодной войны: София Ротару с теплом обратилась к Алле Пугачевой

Украинская певица София Ротару поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием, хотя их всегда считали соперницами на сцене. Поклонники посчитали, что таким образом Ротару пошла на примирение с Пугачевой.
На своей странице в соцсетях Ротару опубликовала архивное черно-белое фото и добавила сердечко. Так, артистка дала понять, что тепло и с любовью относится к Примадонне.
Также Пугачеву поздравили и другие коллеги. Среди них оказались муж звезды Максим Галкин, Светлана Лобода, Данила Козловский, Лайма Вайкуле, Станислав Садальский, Илья Резник, Игорь Николаев и другие.
Кто такая София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
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Отметим, недавно София Ротару поздравила свою невестку Светлану с днем рождения. Так, на своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с женой своего сына Руслана Евдокименко.
А также ранее София Ротару отреагировала на страшную атаку по Одессе ночью 2 марта. Ротару не смогла промолчать о гибели украинцев в Одессе после террористического обстрела со стороны РФ.
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