Конец холодной войны: София Ротару с теплом обратилась к Алле Пугачевой

София Ротару поздравила Аллу Пугачеву с днем рождения и оставила послание с подтекстом.

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София Ротару тепло поздравила Аллу Пугачеву / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alla_orfey/, instagram.com/sofiarotaru.official/

Украинская певица София Ротару поздравила Аллу Пугачеву с 75-летием, хотя их всегда считали соперницами на сцене. Поклонники посчитали, что таким образом Ротару пошла на примирение с Пугачевой.

На своей странице в соцсетях Ротару опубликовала архивное черно-белое фото и добавила сердечко. Так, артистка дала понять, что тепло и с любовью относится к Примадонне.

София Ротару показала архивный снимок Пугачевой / фото: скрин instagram.com/sofiarotaru.official/

Также Пугачеву поздравили и другие коллеги. Среди них оказались муж звезды Максим Галкин, Светлана Лобода, Данила Козловский, Лайма Вайкуле, Станислав Садальский, Илья Резник, Игорь Николаев и другие.

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Кто такая София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





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Отметим, недавно София Ротару поздравила свою невестку Светлану с днем рождения. Так, на своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с женой своего сына Руслана Евдокименко.

А также ранее София Ротару отреагировала на страшную атаку по Одессе ночью 2 марта. Ротару не смогла промолчать о гибели украинцев в Одессе после террористического обстрела со стороны РФ.

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