София Ротару вышла на связь и сообщила радостную новость

София Ротару рассказала о празднике в ее семье и порадовала поклонников снимком невестки.

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София Ротару поздравила красавицу-невестку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Легендарная украинская певица София Ротару, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, впервые за долгое время показала фото со своей невестки.

Ротару поздравила Светлану с днем рождения. Так, на своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с женой своего сына Руслана Евдокименко.

"С днем рождения", - написала артистка

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Невестка Софии Ротару Светлана празднует день рождения / фото: скрин instagram.com/sofiarotaru.official/

Отметим, скандальный внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко, который сбежал из Украины, также присоединился к поздравлениям мамы. Он опубликовал фото с мамой.

"Поздравляю с днем рождения лучшую маму в мире! Люблю тебя", - написал Анатолий.

Анатолий Евдокименко поздравил маму / фото: скрин instagram.com/shmn/

Кто такая София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





София Ротару - последние новости по теме

Отметим, во временно оккупированном Крыму оккупанты предложили лишить Софию Ротару виллы и сделать ЗАГС из принадлежащего ей отеля Villa Sofia в Ялте.

А также София Ротару не смогла промолчать о гибели украинцев в Одессе после террористического обстрела со стороны РФ.

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