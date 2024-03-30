София Ротару вышла на связь и сообщила радостную новость

Легендарная украинская певица София Ротару, которая публично осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, впервые за долгое время показала фото со своей невестки.
Ротару поздравила Светлану с днем рождения. Так, на своей странице в соцсетях артистка опубликовала фото с женой своего сына Руслана Евдокименко.
"С днем рождения", - написала артистка
Отметим, скандальный внук Софии Ротару Анатолий Евдокименко, который сбежал из Украины, также присоединился к поздравлениям мамы. Он опубликовал фото с мамой.
"Поздравляю с днем рождения лучшую маму в мире! Люблю тебя", - написал Анатолий.
Кто такая София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
София Ротару - последние новости по теме
Отметим, во временно оккупированном Крыму оккупанты предложили лишить Софию Ротару виллы и сделать ЗАГС из принадлежащего ей отеля Villa Sofia в Ялте.
А также София Ротару не смогла промолчать о гибели украинцев в Одессе после террористического обстрела со стороны РФ.
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