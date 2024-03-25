В одиночестве: внук Ротару показал, как живет после бегства из Украины

Украинский музыкант Анатолий Евдокименко, который сбежал из Украины во время полномасштабного вторжения, на днях появился в сети и опубликовал черно-белый снимок, на котором сидит за столом возле торта в одиночестве.
"30", – кратко подписал он снимок на своей странице в Instagram.
Отметим, Анатолий Евдокименко – единственный внук певицы Софии Ротару.
7 марта 2022 года он вместе со своим отцом Русланом Евдокименко был задержан в составе группы из восьми человек в Могилеве-Подольском Винницкой области при попытке незаконно пересечь границу на надувной лодке.
София Ротару никак не прокомментировала ситуацию, а в декабре Анатолий все же подтвердил, что покинул Украину. Но не уточнил, как именно пересек границу во время военного положения.
А вот София Ротару, по словам ее сестры, Аурики Ротару, после полномасштабного вторжения страны-террориста РФ в Украину осталась в родной стране.
"Соня – под Киевом, в своем доме, как всегда. Сын Руслан – с ней. Так было и раньше – они живут там все вместе, как в прошлые годы", – заявила Аурика.
Кто такая София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
Добавим, Анатолий Евдокименко, после побега из Украины во время военного положения, начал публиковать фото из Лондона. А также заявил ‒ он был вынужден уехать, чтобы начать новую жизнь.
А также Анатолий Евдокименко подтвердил, что состоит в романтических отношениях с успешной фотомоделью Елизаветой Трейгерман.
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