В одиночестве: внук Ротару показал, как живет после бегства из Украины

Анатолий Евдокименко рассекретил, как отпраздновал свое 30-летие в одиночестве.

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Внук Ротару показал, как отпраздновал день рождения / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Украинский музыкант Анатолий Евдокименко, который сбежал из Украины во время полномасштабного вторжения, на днях появился в сети и опубликовал черно-белый снимок, на котором сидит за столом возле торта в одиночестве.

"30", – кратко подписал он снимок на своей странице в Instagram.

Внук Ротару отпраздновал 30-летие / фото: скрин instagram.com/shmn/

Отметим, Анатолий Евдокименко – единственный внук певицы Софии Ротару.

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7 марта 2022 года он вместе со своим отцом Русланом Евдокименко был задержан в составе группы из восьми человек в Могилеве-Подольском Винницкой области при попытке незаконно пересечь границу на надувной лодке.

София Ротару никак не прокомментировала ситуацию, а в декабре Анатолий все же подтвердил, что покинул Украину. Но не уточнил, как именно пересек границу во время военного положения.

А вот София Ротару, по словам ее сестры, Аурики Ротару, после полномасштабного вторжения страны-террориста РФ в Украину осталась в родной стране.

"Соня – под Киевом, в своем доме, как всегда. Сын Руслан – с ней. Так было и раньше – они живут там все вместе, как в прошлые годы", – заявила Аурика.

Кто такая София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





Добавим, Анатолий Евдокименко, после побега из Украины во время военного положения, начал публиковать фото из Лондона. А также заявил ‒ он был вынужден уехать, чтобы начать новую жизнь.

А также Анатолий Евдокименко подтвердил, что состоит в романтических отношениях с успешной фотомоделью Елизаветой Трейгерман.

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