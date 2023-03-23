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Внук Софии Ротару показал, как выглядит его девушка

23 марта 2023, 19:50
Анатолий Евдокименко отдал своей сердце известной модели, которая раньше встречалась с популярным украинским артистом.
Анатолий Евдокименко
Анатолий Евдокименко показал романтические фото с Елизаветой Трейгерман / instagram.com/shmn

Старший внук певицы Софии Ротару, названный так в честь покойного деда, музыкант Анатолий Евдокименко сегодня отмечает 29-ый День рождения. Правда, празднует он его не в Украине - после неудачной попытки пересечь границу в марте 2022 года, он все же смог покинуть страну во время полномасштабной войны, и сейчас обитает в Европе.

С праздником Анатолия поздравили и именитая бабушка, и сестра-модель. Также он на своей странице в Instagram поделился поздравлением от своей девушки. Евдокименко подтвердил, что состоит в романтических отношениях с успешной фотомоделью Елизаветой Трейгерман.

Девушка в сторис показала серию совместных фото с Анатолием и назвала их пару "командой мечты". Также она добавила нежное пожелание своему избраннику.

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"Я всегда с тобой и всегда для тебя. Ты очень талантливый, умный, добрый, любящий и заботливый мужчина. Спасибо тебе за все. Я так горжусь тобой! Будь самым здоровым и счастливым, и я сделаю все для этого", - обратилась Трейгерман к Евдокименко.

Ранее Трейгерман приписывали роман с другим украинским музыкантом - певцом Максом Барских. В 2020 они вместе создали модный бренд, а артист даже публиковал снимки, на которых страстно целуется с моделью. Про отношения Елизаветы и Евдокименко стало известно осенью 2021 года - по слухам она бросила Барских из-за его тяжелого характера.

Анатолий Евдокименко, Елизавета Трейгерман
Анатолий Евдокименко показал романтические фото с Елизаветой Трейгерман / instagram.com/shmn, instagram.com/treigerman.elizabeth

Ранее в СМИ появилась новая версия причины, по которой расстались Ханде Эрчел и Керем Бюрсин - во всем винят разлучницу Демет Оздемир, новую партнершу "Серкана Болата".

Также испанский футболист Жерар Пике, которого недавно бросила Шакира из-за его постоянных измен, впервые прокомментировал скандал, который разгорелся вокруг их разрыва.

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