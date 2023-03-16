Почему расстались Ханде Эрчел и Керем Бюрсин: названо имя разлучницы

И в жизни, и на экране Эда Йылдыз и Серкан Болат казались идеальной парой. Пока между ними не вклинилась другая турецкая красавица.

Ханде Эрчел и Керем Бюрсин расстались из-за Демет Оздемир - СМИ / imdb.com, instagram.com/demetozdemir

Поклонники сериала "Постучись в мою дверь" были вне себя от восторга, когда экранные "Эда и Серкан" стали парой и в жизни. Керем Бюрсин и Ханде Эрчел закрутили бурный роман прямо на съемочной площадке в 2021 году, и, казалось, были безумно счастливы.

Однако уже весной 2022 года пара объявила о расставании: и Эрчел, и Бюрсин эмоционально реагируют на вопросы про бывших возлюбленных, и неизменно уклоняются от рассказов о том, что же послужило причиной их разрыва.

В СМИ во всем винили два фактора: когда киносказка закончилась "Эда и Серкан" просто не сошлись в быту - сложно двум молодым и востребованным актерам вить семейное гнездышко. Вторая причина - сумасшедшая ревность Эрчел, что, похоже, оказалось ближе к истине.

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Турецкие таблоиды распространяют такую версию событий: после завершения сериала "Постучись в мою дверь" Керем Бюрсин принял предложение сняться в другом романтическом проекте, где его партнершей должна была стать турецкая актриса Демет Оздемир. Эрчел пришла в ярость от того, что ее возлюбленный будет крутить любовь на экране и сниматься в откровенных сценах с другой красоткой, поэтому устроила Бюрсину сцену ревности, которая и стала последней каплей в отношениях "Эды и Серкана".

В СМИ Демет и Керему приписывали интрижку, когда Бюрсин и Эрчел еще были в отношениях, но это вероятно, лишь слух для создания большего ажиотажа вокруг будущего сериала. От роли в котором, к слову, турецкий актер все же отказался. И хоть Демет Оздемир и окрестили разлучницей фанаты Ханде Эрчел, с 2020 года турецкая актриса была в отношениях с певцом Огузханом Кочем, за которого вышла замуж в августе 2022 года.

Демет Оздемир называют разлучницей из-за расставания Эрчел и Бюрсина / instagram.com/demetozdemir

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