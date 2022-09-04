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Эда и Серкан из Постучись в мою дверь больше не вместе: почему расстались Хандэ Эрчел и Керем Бюрсин

4 сентября 2022, 18:27

Актеры не сохранили любовь, которая была между их персонажами.

Хандэ Эрчел и Керем Бюрсин
Хандэ Эрчел и Керем Бюрсин - почему расстались актеры из сериала Постучись в мою дверь / imdb.com

В 2020 году на экраны вышел турецкий комедийно-драматический сериал Постучись в мою дверь, который рассказывал историю любви между эмоциональной и взрывной Эдой Йылдыз и хладнокровным Серканом Болатом.

После первого сезона уже между актерами завязался настоящий роман. Они не комментировали свои отношения в прессе, однако в социальных сетях оставляли друг другу романтические послания, и даже придумали свой шифр из эмодзи, значение которого было известно лишь им двоим.

Говорить о своих отношениях Хандэ Эрчел и Керем Бюрсин стали лишь после завершения съемок - пара охотно давала совместные интервью и делилась общими планами.

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Но в марте 2022 года появились первые тревожные звоночки - Эда и Серкан побили горшки и больше не вместе. Бывшие влюбленные исчезли из социальных сетей друг друга, в СМИ стали появляться слухи о новых романах.

Злые языки считают, что между актерами не было и вовсе никакой любви, дескать все это фарс чтобы поднять рейтинг сериала. Приближенные к артистам утверждают - любовь была, и очень красивая.

Но почему она закончилась? Ни Эрчел, ни Бюрсин не комментируют расставание. По одной из версий актриса утомила любимого своей необузданной ревностью, по другой - роман мешал развитию их карьеры, и менеджеры восходящих звезд поставили ультиматум - либо любовь, либо кино.

Так или иначе, поклонники "Эды и Серкана" Эрчел и Бюрсина все еще не теряют надежду увидеть воссоединение любимых актеров.

Ранее экс-солистка группы ВиаГра, а также вторая супруга Валерия Меладзе Альбина Джанабаева поделилась редким фото старшего сына, которого она родила от певца.

Также 24-летняя дочь продюсерки Ирины Горовой и падчерица Потапа Наталья Горовая сыграла тайную свадьбу в Ливане по мусульманским обычаям.

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