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Изменник Пике впервые прокомментировал публичные нападки Шакиры

16 марта 2023, 03:40
После того, как многочисленные акты неверности Жерара Пике вскрылись, футболиста буквально снесло волной хейта, которую распространяют Шакира и ее фанаты.
Шакира, Жерар Пике
Жерар Пике нарушил молчание, и рассказал, что думает про публичную агрессию Шакиры после его измен / instagram.com/shakira, instagram.com/3gerardpique

Испанский футболист Жерар Пике попался на регулярных изменах колумбийской певице Шакире, с которой он жил в неофициальном браке с 2011 года. В их союзе появилось двое сыновей Милан и Саша.

Сейчас Пике встречается с 23-летней студенткой Кларой Чиа, что еще больше выводит Шакиру из себя. Певица болезненно переживает разрыв, и даже посвятила неверному футболисту и его новой избраннице несколько треков, в одном из которых есть строчка о том, что спортсмен "обменял Ferrari на Renault Twingo, а Rolex – на Casio", фактически назвав его дураком, а Чиа - дешевкой.

Новая песня быстро "завирусилась", но Пике, в отличие от певицы, ни разу не проявил эмоции по поводу расставания на публике. Лишь недавно в эфире испанской радиостанции RAC1 футболист рассказал, что на самом деле думает про обидный трек бывшей возлюбленной и их разрыв в целом.

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Сперва от комментариев он отказался, однако позже, немного поразмыслив, заявил, что больше всего его интересует, как сложившаяся ситуация отразится на их с Шакирой сыновьях.

"Мы должны защищать наших детей. Каждый решает сам за себя. Я не хочу говорить больше. Я просто хочу, чтобы с моими детьми все было хорошо. У меня всегда были близкие отношения с сыновьями. Ничто меня не делает меня более счастливым, чем то, что они счастливы", - ловко ускользнул от темы Пике.

Напомним, 45-летняя колумбийская певица Шакира и 35-летний испанский футболист Жерар Пике в июне 2022 разошлись после 11 лет отношений. Артистка ушла от спортсмена из-за его неверности, и отсудила у него сыновей. Гордая колумбийка живет с высоко поднятой головой, и новый статус свободной женщины ей, к слову, очень к лицу.

Ранее Шакира показала снимки в полупрозрачном платье, выполненные для новогодней рекламной кампании британского модного дома Burberry.

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