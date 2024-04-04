"Потеряла совесть": россияне начали травлю Софии Ротару

Жители страны-оккупанта не могут пережить, что София Ротару осталось верной Украине и накинулись на нее из-за того, что она промолчала о теракте в "Крокусе".

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Россияне накинулись на Софию Ротару / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Легендарная украинская певица София Ротару, которая много лет выступала и жила в террористической России, с начала полномасштабного вторжения поддержала Украину. Как сообщала ее сестра Аурика – София сейчас живет в Киевской области.

Россияне же начали хейтить Ротару из-за ее молчания после теракта в "Крокус Сити Холле", заявляя, что певица потеряла совесть, сообщают росСМИ.

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Отметим, певица иногда реагирует в своих соцсетях на страшные убийства украинцев российскими оккупантами, показывая весь ужас, который они творят.

Российский художник Никас Сафронов высказал свое мнение о поступке Ротару

"Очень хочется надеяться, что она глубоко сопереживает жертвам трагедии и их близким, как и каждый из нас. Потому что этот теракт у любого нормального человека может вызывать только одну реакцию: ужас, боль и бесконечное сочувствие", — сказал художник о Ротару.

Кто такая София Ротару София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).

В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".





София Ротару - последние новости по теме

Отметим, недавно София Ротару не смогла промолчать о гибели украинцев в Одессе после террористического обстрела со стороны РФ и отреагировала на трагедию на украинском языке.

А также стало известно, что Нина Матвиенко отстояла решение петь песню "Чарівна скрипка", которая предназначалась для Софии Ротару.

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