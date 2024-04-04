"Потеряла совесть": россияне начали травлю Софии Ротару

Легендарная украинская певица София Ротару, которая много лет выступала и жила в террористической России, с начала полномасштабного вторжения поддержала Украину. Как сообщала ее сестра Аурика – София сейчас живет в Киевской области.
Россияне же начали хейтить Ротару из-за ее молчания после теракта в "Крокус Сити Холле", заявляя, что певица потеряла совесть, сообщают росСМИ.
Отметим, певица иногда реагирует в своих соцсетях на страшные убийства украинцев российскими оккупантами, показывая весь ужас, который они творят.
Российский художник Никас Сафронов высказал свое мнение о поступке Ротару
"Очень хочется надеяться, что она глубоко сопереживает жертвам трагедии и их близким, как и каждый из нас. Потому что этот теракт у любого нормального человека может вызывать только одну реакцию: ужас, боль и бесконечное сочувствие", — сказал художник о Ротару.
Кто такая София Ротару
София Михайловна Ротару – советская и украинская эстрадная певица (сопрано) и актриса. Лауреат премии Ленинского комсомола (1978). Народная артистка СССР (1988). Кавалер молдавского ордена Республики (1997). Герой Украины (2002). Национальная легенда Украины (2021).
В феврале 2022 года певица однозначно поддержала Украину. 28 февраля 2022 года София опубликовала сообщение в Инстаграм, где четко обозначила свою позицию и назвала вещи своими именами: "российские ракеты уничтожают мирных жителей", "молюсь за наших защитников и мир в Украине".
София Ротару - последние новости по теме
Отметим, недавно София Ротару не смогла промолчать о гибели украинцев в Одессе после террористического обстрела со стороны РФ и отреагировала на трагедию на украинском языке.
А также стало известно, что Нина Матвиенко отстояла решение петь песню "Чарівна скрипка", которая предназначалась для Софии Ротару.
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