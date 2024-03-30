Редкие кадры: Ротару показала свою невестку

Легендарная украинская певица София Ротару, как и много других сознательных звезд стоит на стороне Украины в кровавой войне, которую начала Россия, впервые за долгое время показала фото со своей родственницей в Сети.
Певица таким образом решила поздравить свою невестку Светлану с днем рождения. На своей странице в Instagram, Ротару разместила кадр с женой своего сына Руслана Евдокименко, где она позирует в стильном образе.
Ротару, которая славится редкими кадрами, на новом фото написала: "С днем рождения". И дополнила фотографию сердечком.
Напомним, 2 января София Ротару отреагировала на кровавый обстрел Украины. Певица не прошла мимо российской атаки на мирные украинские города.
А также стало известно, что София Ротару ни за какие деньги не будет выступать в террористической России.
Вас также может заинтересовать:
- София Ротару отреагировала на обстрел Одессы на родном языке
- Внучка Софии Ротару показала, как добивается идеального тела
- "50% ее сути - Россия": Алан Бадоев высказался про позицию Софии Ротару
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред