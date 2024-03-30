Редкие кадры: Ротару показала свою невестку

Певица София Ротару не часто балует подписчиков новостями из личной жизни.

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София Ротару поздравила свою невестку / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sofiarotaru.official/

Легендарная украинская певица София Ротару, как и много других сознательных звезд стоит на стороне Украины в кровавой войне, которую начала Россия, впервые за долгое время показала фото со своей родственницей в Сети.

Певица таким образом решила поздравить свою невестку Светлану с днем рождения. На своей странице в Instagram, Ротару разместила кадр с женой своего сына Руслана Евдокименко, где она позирует в стильном образе.

Ротару, которая славится редкими кадрами, на новом фото написала: "С днем рождения". И дополнила фотографию сердечком.

видео дня

София Ротару поделилась редким кадром / Скриншот Instagram/ sofiarotaru.official

Напомним, 2 января София Ротару отреагировала на кровавый обстрел Украины. Певица не прошла мимо российской атаки на мирные украинские города.

А также стало известно, что София Ротару ни за какие деньги не будет выступать в террористической России.

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