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Внучка Ротару показала стройные ножки в мини

Алена Кюпели
31 июля 2023, 23:59 обновлено 1 августа, 00:23
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Соня Евдокименко наслаждается своей шикарной жизнью не в Украине.
Внучка Софии Ротару прекрасна в свои 22
Внучка Софии Ротару прекрасна в свои 22 / Коллаж Главред. Фото Instagram/sofiarotaru.official, iamsofiaeve/

Внучка украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, которая в свои 22 года живет лакшери-жизнь и наслаждается ею, несмотря на войну России против Украины, поделилась свежими фото.

Так, девушка, на своей странице в Instagram, поделилась кадрами со своего летнего отдыха. Соня Евдокименко, традиционно наслаждается атрибутами своей роскошной жизни: теннисом и бассейном.

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Соня Евдокименко и ее стройные ножки
Соня Евдокименко и ее стройные ножки / Instagram/iamsofiaeve

Отметим, что внучка певицы Софии Ротару уже много лет живет на две страны: Украину и США. В Америке девушка работает моделью, поэтому ее часто можно увидеть, например, в New York Fashion Week.

София Евдокименко кайфует на летних каникулах
София Евдокименко кайфует на летних каникулах / Instagram/iamsofiaeve

Напомним, ранее украинская певица София Ротару дала четкую позицию в отношении войны в Украине, Артистка жестко осудила диктатора Путина за вторжение в родную страну.

Главред также сообщал, что София Ротару четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделяет значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается минимально афишировать.

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