Внучка Ротару показала стройные ножки в мини

Соня Евдокименко наслаждается своей шикарной жизнью не в Украине.

https://stars.glavred.info/vnuchka-rotaru-pokazala-stroynye-nozhki-v-mini-10489849.html Ссылка скопирована

Внучка Софии Ротару прекрасна в свои 22 / Коллаж Главред. Фото Instagram/sofiarotaru.official, iamsofiaeve/

Внучка украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, которая в свои 22 года живет лакшери-жизнь и наслаждается ею, несмотря на войну России против Украины, поделилась свежими фото.

Так, девушка, на своей странице в Instagram, поделилась кадрами со своего летнего отдыха. Соня Евдокименко, традиционно наслаждается атрибутами своей роскошной жизни: теннисом и бассейном.

видео дня

Соня Евдокименко и ее стройные ножки / Instagram/iamsofiaeve

Отметим, что внучка певицы Софии Ротару уже много лет живет на две страны: Украину и США. В Америке девушка работает моделью, поэтому ее часто можно увидеть, например, в New York Fashion Week.

София Евдокименко кайфует на летних каникулах / Instagram/iamsofiaeve

Напомним, ранее украинская певица София Ротару дала четкую позицию в отношении войны в Украине, Артистка жестко осудила диктатора Путина за вторжение в родную страну.

Главред также сообщал, что София Ротару четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделяет значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается минимально афишировать.

Вас также может заинтересовать: