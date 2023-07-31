Внучка Ротару показала стройные ножки в мини

Внучка украинской певицы Софии Ротару Соня Евдокименко, которая в свои 22 года живет лакшери-жизнь и наслаждается ею, несмотря на войну России против Украины, поделилась свежими фото.
Так, девушка, на своей странице в Instagram, поделилась кадрами со своего летнего отдыха. Соня Евдокименко, традиционно наслаждается атрибутами своей роскошной жизни: теннисом и бассейном.
Отметим, что внучка певицы Софии Ротару уже много лет живет на две страны: Украину и США. В Америке девушка работает моделью, поэтому ее часто можно увидеть, например, в New York Fashion Week.
Напомним, ранее украинская певица София Ротару дала четкую позицию в отношении войны в Украине, Артистка жестко осудила диктатора Путина за вторжение в родную страну.
Главред также сообщал, что София Ротару четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделяет значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается минимально афишировать.
Вас также может заинтересовать: