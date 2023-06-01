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Дала четкий ответ: в России зовут выступать Ротару за бешеные суммы денег

Мария Тупик
1 июня 2023, 16:23 обновлено 1 июня, 16:42
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Чтобы вновь увидеть Софию Ротару вживую, россияне готовы отдать миллионы своих рублей.
София Ротару
София Ротару отказалась выступать в РФ / Коллаж Главред, фото instagram.com/sofiarotaru.official

Украинская певица София Ротару дала четкую позицию в отношении войны в Украине, Артистка жестко осудила диктатора Путина за вторжение в родную страну.

При этом в России никак не могут успокоиться из-за позиции Софии Ротару. Так, экс-директор Софии Ротару заявил, что артистку ждут с концертами в РФ.

По словам Сергея Лаврова, певице предлагают заоблачные деньги, но она не меняет своей позиции.

"Речь пойдет о рублях. Россияне готовы выложить от 7 миллионов рублей (более 3 миллионов гривен - ред.) за концерт Софии Михайловны", - заявил экс-директор Ротару, пишут росСМИ.

Но о том, чтобы вновь увидеть Ротару вживую, им остается только мечтать.

При этом легендарная артистка заявила, не планирует возвращаться в РФ и выступать там.

"Никуда София Михайловна не пропадала: у нее все нормально. Мы с ней на связи, недавно только разговаривали. У меня было несколько заказов на нее. Я ей позвонил: она отказалась, не стала выступать. Но ее можно понять", — заявил Лавров.

Смотрите видео о том, что говорят о Ротару ее семья:

София Ротару о войне в Украине

Напомним, ранее София Ротару четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделяет значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается минимально афишировать.

Из-за этого в стране-агрессоре рф на певицу началась настоящая охота - на нее написали донос, и сейчас гепрокуратура страны-оккупанта работает над конфискацией ее имущества в аннексированном Крыму и в Москве.

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