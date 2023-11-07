Драматические метаморфозы: внучка Софии Ротару осталась без длинных локонов

Внуки легендарной Софии Ротару живут не в Украине. И если Анатолий Евдокименко бежал из страны во время полномасштабной войны, то его сестра София уже давно обосновалась в Нью-Йорке, который уверенно называет своим вторым домом.
Там девушка учится и работает моделью. Отличительной чертой внешности Сони всегда были длинные белокурые волосы. С которыми, к огромному удивлению поклонников, она решительно попрощалась.
Недавно в СМИ просочились слухи о том, что София рассталась со своим бойфрендом, бизнесменом Денисом Жадановым, после трех лет отношений. Не удивительно, что девушке после таких душевных потрясений захотелось перемен во внешности.
Так на ее странице в Instagram появилось видео, которое она сняла в машине. На нем Соня в черной рубашке и коричневом кожаном плаще крутит головой, чтобы все могли как следует рассмотреть ее новенькое каре. В качестве саундтрека Евдокименко выбрала трек в исполнении ее брата Анатолия.
Ранее внук-беглец Софии Ротару Анатолий Евдокименко высказался про войну и достоинство, а также поделился своими планами на будущее. Наследник планирует построить музыкальную карьеру в Европе.
Также Брэд Питт подтвердил роман с женщиной моложе его на 30 лет. Отношения между голливудской звездой и фитнес-тренером Инес де Рамон завязались еще летом 2022 года.
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