Драматические метаморфозы: внучка Софии Ротару осталась без длинных локонов

В жизни Софии Евдокименко начался новый период жизни, который модель отметила очень радикально.

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София Евдокименко обстригла длинные волосы и похвасталась новой прической / коллаж: Главред, фото: instagram.com/iamsofiaeve

Внуки легендарной Софии Ротару живут не в Украине. И если Анатолий Евдокименко бежал из страны во время полномасштабной войны, то его сестра София уже давно обосновалась в Нью-Йорке, который уверенно называет своим вторым домом.

Там девушка учится и работает моделью. Отличительной чертой внешности Сони всегда были длинные белокурые волосы. С которыми, к огромному удивлению поклонников, она решительно попрощалась.

Недавно в СМИ просочились слухи о том, что София рассталась со своим бойфрендом, бизнесменом Денисом Жадановым, после трех лет отношений. Не удивительно, что девушке после таких душевных потрясений захотелось перемен во внешности.

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Так на ее странице в Instagram появилось видео, которое она сняла в машине. На нем Соня в черной рубашке и коричневом кожаном плаще крутит головой, чтобы все могли как следует рассмотреть ее новенькое каре. В качестве саундтрека Евдокименко выбрала трек в исполнении ее брата Анатолия.

София Евдокименко обстригла длинные волосы и похвасталась новой прической / instagram.com/iamsofiaeve

Ранее внук-беглец Софии Ротару Анатолий Евдокименко высказался про войну и достоинство, а также поделился своими планами на будущее. Наследник планирует построить музыкальную карьеру в Европе.

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