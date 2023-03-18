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Сын Софии Ротару сообщил о горе в семье

18 марта 2023, 17:02
Евдокименко рассказал, что умерла его теща.
Руслан Евдокименко с семьей
Руслан Евдокименко с семьей/ instagram.com/svetika

Сын украинской певицы Софии Ротару Руслан Евдокименко рассказал, что в его семье произошло горе – ушла из жизни его теща, мама его жены Светланы Людмила Белоусова.

Об этом он сообщил в сториз на своей странице в Instagram. Он опубликовал черно-белое фото, на котором запечатлена его теща.

Фотоснимок он подписал словами: "Люся, ну как же так... 30.03.1951–17.03.2023".

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Теще Евдокименко 30 марта должно было исполниться 72 года.

Руслан Евдокименко является единственным сыном Софии Ротару и ее покойного мужа, Народного артиста Украины, руководителя ансамбля "Червона рута" Анатолия Евдокименко. Также он является концертным директором Ротару.

Теща Руслана Евдокименко Людмила
Теща Руслана Евдокименко Людмила/ instagram.com/ruslan_yevdokymenko

Ранее сообщалось, что Ротару наотрез отказалась выступать для россиян. Убедить ее в обратном не могут даже солидные гонорары. Российская модель Анна Калашникова рассказала, что ее богатые друзья устраивали день рождения в Эмиратах. Они хотели позвать на праздник Софию Ротару, предложив за ее выступление 100 тысяч евро, однако певица ответила отказом.

Напомним, София Ротару отреагировала на расстрел украинского военного. Артистка опубликовала соответствующую картинку в разделе Stories на своей странице в социальной сети Instagram.

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