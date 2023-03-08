София Ротару отреагировала на расстрел украинского военного

Легендарная отечественная эстрадная певица София Ротару лаконично, но эмоционально отреагировала на расстрел украинского военного врагами.

Ротару, флаг / коллаж фото УНИАН

Легенда украинской эстрадной музыки, певица София Ротару очень лаконично, но при этом эмоционально отреагировала на недавний подлый расстрел пленного украинского военнослужащего русскими оккупантами. Артистка опубликовала соответствующую картину в разделе Stories на своей странице в социальной сети Instagram.

По своему обыкновению последних лет Ротару обошлась без слов. Певица показала рисунок, выполненный в черно-белых тонах, где изображен храбрый украинский военный (с черном рамкой в правом углу).

Убийство украинского военного - все подробности

6 марта в соцсетях начало распространяться видео, на котором виден мужчина в украинской военной форме, который произносит: "Слава Украине", после чего слышен звук автоматной очереди. И он падает.

видео дня

"За каждое такое военное преступление будет расплата. Никто не сможет укрыться от нее", — написал в Сети глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал Международный уголовный суд провести собственное расследование обстоятельств убийства военнопленного на видео.

Уполномоченный по правам человека Украины Дмитрий Лубинец сообщил, что отправил запись убийства международным партнерам и своим коллегам-омбудсменам из разных стран мира как доказательство очередного военного преступления России.

Главное следственное управление СБУ открыло расследование по факту возможного расстрела безоружного военнопленного. Уголовное производство ведется по части 2 статьи 438 УК ("Нарушение законов и обычаев войны").

Журналистка "Суспільне" и BBC News София Кочмар-Тимошенко сообщила, что нашла сестру военного, которого расстреливают на видео.

По предварительным данным, русские оккупанты казнили военнослужащего 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского Тимофея Шадуру.

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