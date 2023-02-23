Ротару наотрез отказалась выступать для россиян: ей предлагали сумасшедшие деньги

Певица София Ротару покинула Россию после начала войны в Украине.

София Ротару / instagram.com/sofiarotaru.official/

75-летняя певица София Ротару, которая поддержала Украину в войне против России, не желает выступать в стране-агрессоре.

Переубедить ее в обратном не могут даже солидные гонорары. Российская модель Анна Калашникова рассказала, что ее богатые друзья устраивали день рождения в Эмиратах. Они хотели позвать на праздник Софию Ротару, предложив за ее выступление 100 тысяч евро, однако певица ответила отказом.

"Она не в настроении, из-за происходящей ситуации полностью отказалась от концертной деятельности. Я знаю, что ей и в декабре предлагали корпоративы. Но она наотрез отказывается. София Михайловна близко к сердцу принимает все происходящее, ей тяжело собраться", - считает Калашникова.

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Отметим, что украинская певица София Ротару редко выходит на связь с поклонниками во время войны в Украине. Тем не менее знаковые события она отмечает на своих страницах в социальных сетях.

Артистка четко выразила свою проукраинскую позицию, и, по словам инсайдеров, уделает значительное количество времени и сил волонтерству, которое, впрочем, старается не афишировать.

Поэтому Ротару в едином порыве со всеми украинцами радуется успехам ВСУ на фронте. В частности она похвалила работу украинских воинов в области защиты нашего неба от вражеских ракет. Свое невероятное мастерство они продемонстрировали во время массированного ракетного обстрела Украины силами РФ, который произошел 5 декабря.

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