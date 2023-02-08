Жених-миллионер внучки Софии Ротару рассказал, кого в своей жизни считает выигрышем в лотерею

Денис Жаданов поделился редкими личными подробностями в социальных сетях.

Жених Софии Евдокименко, бизнесмен Денис Жаданов, рассказал про свою семью / instagram.com/denzhadanov

Модель и блогерка София Евдокименко сейчас проживает в Нью-Йорке вместе со своим женихом Денисом Жадановым. Он - бизнесмен в области технологи и несколько лет назад попал в в рейтинг Forbes "ТОП-30 предпринимателей Европы моложе 30 лет".

Жаданов и Евдокименко не торопятся связать себя официальными узами, однако положительный пример брака у них все же имеется: недавно на свой странице в Instagram мужчина опубликовал снимок людей, которым он благодарен превыше всего.

Речь идет о его родителях - на днях они отпраздновали 42 года вместе, перламутровую свадьбу. В трогательном поздравлении Денис отметил: с такими родителям он убежден, что мы выбираем себе семью еще до того, как прийти в этот мир. Также он перечислил, за что он благодарен маме и папе.

"42 года назад мои родители поженились и создали нашу семью. Сегодня мы собираемся вместе, чтобы отпраздновать это. Я думаю, что мы выбираем наши семьи, прежде чем появиться на свет. Я благодарен за многое! Во-первых, я считаю, что выиграл в ДНК-лотерею", - рассказывает Жаданов.

Также он поделился, что кроме счастливого детства, родители подарили ему любовь к точным наукам, трудолюбие и умение воспринимать мир, как интересную игру, в которой ты - главный герой.

Жених Софии Евдокименко, бизнесмен Денис Жаданов, рассказал про свою семью / instagram.com/denzhadanov

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