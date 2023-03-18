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Разные взгляды на войну: Джеджула прекратил общение с сыном от Димопулос

18 марта 2023, 16:37
Джеджула разорвал все отношения с сыном, так как он не осознает то, что случилось в Украине.
Андрей Джеджула
Андрей Джеджула / Instagram

Украинский шоумен и телеведущий Андрей Джеджула сделал неожиданное признание, которое касается его отношений с сыном, которому ему родила блогер и танцор Санта Димопулос.

Об этом телеведущий рассказал в интервью "ЖВЛ". Оказалось, что Джеджула разорвал все отношения с сыном, так как он не осознает то, что случилось в Украине (война - авт.).

"Никто со мной не советовался ни разу. У меня есть свое мнение по этому поводу. Есть многие люди, которые тут находятся, в Украине. Они не говорят о своей тяжелой жизни. Есть люди за границей, но они не показывают фотографии с дорогих пляжей. Живут реальной жизнью", – заявил ведущий, имея ввиду то, что обе его бывшие не советовались с ним, когда вывозили детей за границу.

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Андрей Джеджула
Андрей Джеджула / Скриншот

По словам Джеджулы, отношения с сыном сейчас на паузе.

Сын Джеджулы и Димопулос
Сын Джеджулы и Димопулос / Скриншот

"Сейчас некоторое время не созваниваюсь с сыном. У нас есть принципиальные разногласия по некоторым вопросам политического характера. Я ему напоминаю просто, что они с мамой выехали почти в первый день полномасштабной войны. И они даже не представляют, что такое жить здесь", – прокомментировал шоумен Джеджула.

Напомним, ранее Димопулос высказалась по поводу запроданки Ани Лорак.

"Если я не отвечаю, значит я о ней не думаю. Я предпочитаю думать о благородных, достойных, интеллектуально развитых, мудрых людях, со своим мнением, позицией. Сильных, ярких личностей, с которых можно брать пример. О пустоте лучше не думать, ведь наши мысли - это невидимые кирпичики нашего бытия", - пишет светская львица.

Ранее также украинская певица и модель Санта Димопулос, которая недавно попала в скандал, оправдалась за публикацию своих развлечений на день память жертв Голодомора.

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