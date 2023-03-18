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Российскому фигуристу Костомарову снова ампутировали конечности

18 марта 2023, 16:15
Российскому фигуристу снова грозит очередная ампутация конечностей.
Роман Костомаров
Роман Костомаров / Фото Известия

Российский фигурист Роман Костомаров, который после осложнений вирусной инфекции продолжает бороться за жизнь, снова оказался на хирургическом столе.

Как сообщает пропагандистская помойка "Московский комсомолец", по словам источника из больницы, Костомарову снова ампутировали конечности. Сообщается также, что Романа вновь подключали к ИВЛ и ампутировали не только стопы, но и голени обеих ног, а также всю кисть руки.

"Костомаров действительно пришел в себя, его жена фигуристка Оксана Домнина находится постоянно рядом с ним. Придя в сознание, он всех, фигурально говоря, измучил – в смысле, весь медперсонал. Да, гонял всех, просил помыть голову ему, а медсестра мороженым его кормила", - сообщают источники в больнице.

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"Но сегодня Роман снова был подключен к ИВЛ, а отключали его буквально на несколько часов, после того, как стало понятно, что он может дышать самостоятельно. Его организм очень ослаб, человек действительно потерял более 50 кг. Вторая рука у него сейчас чернеет, врачи пока ждут – делать ампутацию или нет", - пишет СМИ.

Напомним, ранее стало известно о том, что российскому фигуристу Роману Костомарову, который поддерживает захватническую войну России против Украины и все еще находится в тяжелом состоянии, снова будут ампутировать части тела.

Несмотря на радужные прогнозы в российских пропагандистских СМИ, Костомаров продолжает находится в больнице под множеством аппаратов. Более того, у него продолжает прогрессировать сепсис.

Напомним, ранее российскому фигуристу стало хуже. У Костомарова поражена четверть головного мозга: кровоизлияние и гематома в лобной доле, — состояние фигуриста критическое.

"По нашим данным, поражение лёгких — больше не главная проблема спортсмена. Врачи считают, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнения", - пишет СМИ.

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