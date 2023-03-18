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Назаров рассекретил, на чьей стороне Нагиев

18 марта 2023, 14:00
Дмитрий Назаров сам выдал своего коллегу, хоть и решил выкрутиться из ситуации.
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров / скриншот YouTube

Российский актер Дмитрий Назаров, который открыто выступает против войны России в Украине, неожиданно рассекретил другого российского актера Дмитрия Нагиева и выдал его позицию по Украине.

Так, по информации RG.ru, Назаров называет россиян поверхностным народом. "Это очень поверхностный народ. Глубинного в нём нет ни-че-го", - заявил Назаров. На замечание о том, что он таким образом характеризует собственных зрителей, актёр возражать не стал, заявив, что "для того и занимается профессией, чтобы превратить их из поверхностных в глубинных", - говорит он.

Кроме того, актер нечаянно вывел другого своего коллегу на чистую воду.

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Назаров рассказал, что у него нет конфликтов с коллегой по фильму "Кухня" Дмитрием Нагиевым. По его словам, актеры поддерживают общение даже после того, как Назарова уволили из театра из-за его позиции по Украине.

На вопрос журналистки о том, какова позиция Нагиева касательно сложившейся ситуации, актер попытался ответить уклончиво. Однако он все равно проговорился и негласно высказал отношение своего коллеги к полномасштабной войне.

По словам Назарова, он общается только с двумя людьми из проекта "Кухня". "Я не буду говорить, кто. Чтобы не навлечь на них провластный гнев. Все про себя все знают, и я теперь про них все знаю. Были люди, с которыми регулярно переписывались, обменивались... Они живые, они боятся. Я точно знаю, что они придерживаются моей позиции, нашей позиции, но они боятся", - добавляет актер.

Отметим, ранее российский актер Дмитрий Назаров, который был уволен за откровенную критику кровавой путинской власти из МХТ им. Чехова и продолжает писать антивоенные стихи и ироничные песни о грязи и глупости, которую пропагандируют в РФ, неожиданно высказался по поводу донатов на ЗСУ. Об этом он сообщил в одном из своих интервью на YouTube-канале "Фейгин Live".

Так, по словам Назарова, ему часто пишут в Инстаграм по поводу донатов на украинскую армию. На что актер ответил, что он на это пойти не может.

Также стало известно о том, что актеру откровенно угрожают расправой. Так, Дмитрий Назаров признался, что за последние два месяца получил массу гневных сообщений. В некоторых письмах ему откровенно желают смерти.

"Когда я публикую стихотворения против ботов, вся пресса встает на дыбы и говорит, что я обидел весь народ. Милые мои, я пишу про ботов, про электронные системы. Я говорю про людей, которые пишут: "Твою жену надо расстрелять, а тебе проломить основание черепа, когда будешь идти домой. Убить тебя, растоптать", — заявил он.

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Дмитрий Нагиев
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