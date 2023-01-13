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Известный актер поплатился за осуждение войны России против Украины

13 января 2023, 22:28
Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву из МХТ им. Чехова. Также в РФ началась травля артиста.
Дмитрий Назаров
Дмитрий Назаров / скриншот YouTube

Актер Дмитрий Назаров с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину пытается донести россиянам правду, но начинает расплачиваться за свою позицию.

На днях Дмитрий Назаров дал интервью, в котором осыпал комплиментами еще одного противника войны - актера. Анатолия Белого. Кроме того, что Назаров осуждает действия России, он также призывает людей не верить в кремлевскую пропаганду. Актер в своих стихах и песнях откровенно критикует кровавый режим Путина и поддерживает Украину.

Его концерты начали отменять в России. Спектакль в Нижнем Тагиле, в котором должен был сыграть Назаров, сняли без всякого предупреждения. По данным пропагандистов, местные жители не захотели видеть артиста на сцене.

Также известно, что Константин Хабенский уволил Дмитрия Назарова и его жену Ольгу Васильеву из МХТ им. Чехова. Причиной расторжения контракта стали громкие "антироссийские настроения" актеров. Назаров покинул культурное учреждение, которому отдал 20 лет.

Напомним, российский актер Артур Смольянинов, который еще в прошлом году публично выступил против военного вторжение РФ в Украину, заявил о готовности вступить в ряды ВСУ.

Также сообщалось, что Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.

"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине новости шоу бизнеса
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