"На стороне моих братьев": известный российский актер хочет воевать за Украину

Российский актер Артур Смольянинов еще в прошлом году публично выступил против военного вторжение РФ в Украину.
В интервью YouTube-каналу "Новая газета Европа" он заявил о готовности вступить в ряды ВСУ.
"Если бы я пошел, то обязательно на стороне Украины. Конечно, однозначно. Для меня это даже не на стороне Украины, для меня это на стороне моих братьев…", - сказал Смольянинов.
Более того, на поле боя актер готов встретиться с бывшими коллегами по цеху, которые поддерживают войну. Он не исключает, что ему придется стрелять в людей, с которыми он когда-то работал плечом к плечу.
"Справедливая ли это смерть? Безусловно. Стрелял бы я в него? Без всякого сомнения", - заявил Смольянинов.
Ранее сообщалось, что российский певец Олег Газманов, который поддерживает войну в Украине, чуть было не угодил в серьезную заварушку из-за своей позиции. Инцидент произошел в Дубае, где артист выступал на корпоративе.
Также сообщалось, что Максим Галкин, который отказался поддерживать войну в Украине и политику диктатора Путина и был признан иностранным агентом, прокомментировал это решение властей страны-агрессора.
"Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь", — добавил он. Артист также обратился к министерству юстиции, указав на то, что "приличные люди" не платят за искренность и честность.
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